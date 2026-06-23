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Рябков выразил надежду, что США будут искать решение украинского кризиса - РИА Новости, 23.06.2026
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14:56 23.06.2026 (обновлено: 15:11 23.06.2026)
Рябков выразил надежду, что США будут искать решение украинского кризиса

Рябков: РФ надеется, что США будут искать здравое решение украинского кризиса

© Фото : МИД РоссииСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия надеется, что США продолжат искать решение кризиса безопасности в Евроатлантике, в центре которого ситуация на Украине, заявил Рябков.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. РФ надеется, что США и дальше будут предпринимать попытки найти здравое решение кризиса вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы ведем диалог с американцами. Ценим то, что администрация Трампа на протяжении последнего периода после Анкориджа предпринимала и, будем надеяться, будет дальше предпринимать усилия для того, чтобы найти здравое решение кризиса безопасности в Евроатлантике, в центре которого ситуация на Украине, в свою очередь имеющая истоки в безудержном расширении НАТО на Восток", - сказал Рябков журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияНАТОСергей РябковУкраинаПолитика
 
 
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