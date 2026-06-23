Рябков выразил надежду, что США будут искать решение украинского кризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия надеется, что США продолжат искать решение кризиса безопасности в Евроатлантике, в центре которого ситуация на Украине, заявил Рябков.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. РФ надеется, что США и дальше будут предпринимать попытки найти здравое решение кризиса вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы ведем диалог с американцами. Ценим то, что администрация Трампа на протяжении последнего периода после Анкориджа предпринимала и, будем надеяться, будет дальше предпринимать усилия для того, чтобы найти здравое решение кризиса безопасности в Евроатлантике, в центре которого ситуация на Украине, в свою очередь имеющая истоки в безудержном расширении НАТО на Восток", - сказал Рябков журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".