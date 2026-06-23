Рябков заявил об отсутствии диалога с США по стратегической стабильности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диалога с США по стратегической стабильности в настоящий момент нет, заявил Рябков.
- Для продуктивного обсуждения вопросов стратегической стабильности необходимы определенные условия, отметил он.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Диалога с США по стратегической стабильности нет, для продуктивного обсуждения этих вопросов нужны определенные условия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если вы говорите о стратстабильности как теме, то такого диалога нет. Мы, не уклоняясь от осознания того, что тема важна, и признавая значимость стратегической стабильности, особенно в нынешнем турбулентном мире, все же констатируем, что для продуктивного, как мы надеемся, обсуждения связанных с этим вопросов в будущем необходимо, чтобы сложились определенные условия ", - сказал он журналистам на полях XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
"Эти условия включают прежде всего зримые сдвиги к лучшему в политике США на российском направлении", - подчеркнул дипломат.