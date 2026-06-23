Рябков заявил об отсутствии диалога с США по стратегической стабильности

"Если вы говорите о стратстабильности как теме, то такого диалога нет. Мы, не уклоняясь от осознания того, что тема важна, и признавая значимость стратегической стабильности, особенно в нынешнем турбулентном мире, все же констатируем, что для продуктивного, как мы надеемся, обсуждения связанных с этим вопросов в будущем необходимо, чтобы сложились определенные условия ", - сказал он журналистам на полях XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".