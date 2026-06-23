Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что утрата военного превосходства США приведет к потере экономической устойчивости страны.
- По словам Хегсета, военное превосходство США обеспечивает стране экономическую стабильность, предсказуемость и преимущество.
- Хегсет отметил, что без военного превосходства экономические возможности США становятся неопределенными, а нестабильность и волатильность наносят ущерб рынкам и инвестициям.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. США не смогут сохранить экономическую устойчивость при утрате военного превосходства, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Хегсет заявил, что США при необходимости вступят в войну и победят
7 ноября 2025, 23:36
По его словам, Пентагон на протяжении десятилетий незаметно закладывал основы американского процветания – от доминирования доллара США до защиты мировой торговли.
"Процветание достигается через силу, а экономические последствия наличия сильнейших в мире вооруженных сил, гарантирующих экономическую стабильность, предсказуемость и преимущество Америки, практически безграничны", - добавил глава ведомства.
Хегсет отметил, что когда никто не бросает вызов военному превосходству США, перед страной открываются широкие экономические возможности: Вашингтон может занимать средства на выгодных условиях, свободно вести сделки и задавать правила мировой торговли.
Без такой военной мощи, добавил Хегсет, все это становится неопределенным, поскольку нестабильность и волатильность наносят серьезный ущерб рынкам, инвестициям и, в конечном счете, рабочим местам в США.
Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что американские автоконцерны начнут производить оружие, в том числе крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данный шаг, указал на милитаризацию экономики США, отметив, что конфликт в Персидском заливе и продажа оружия для Киева истощили военные запасы США.