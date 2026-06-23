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Хегсет рассказал, без чего США не смогут сохранить экономику - РИА Новости, 23.06.2026
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14:18 23.06.2026
Хегсет рассказал, без чего США не смогут сохранить экономику

Хегсет: США не смогут сохранить экономическую устойчивость без военной мощи

© REUTERS / Edgar SuГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Edgar Su
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что утрата военного превосходства США приведет к потере экономической устойчивости страны.
  • По словам Хегсета, военное превосходство США обеспечивает стране экономическую стабильность, предсказуемость и преимущество.
  • Хегсет отметил, что без военного превосходства экономические возможности США становятся неопределенными, а нестабильность и волатильность наносят ущерб рынкам и инвестициям.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. США не смогут сохранить экономическую устойчивость при утрате военного превосходства, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Если Америка утратит свое неоспоримое военное преимущество, никакая бюджетная экономия не сможет сохранить экономическое здоровье нашей страны", – заявил Хегсет в своей авторской статье для издания New York Post, опубликованной во вторник.
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По его словам, Пентагон на протяжении десятилетий незаметно закладывал основы американского процветания – от доминирования доллара США до защиты мировой торговли.
"Процветание достигается через силу, а экономические последствия наличия сильнейших в мире вооруженных сил, гарантирующих экономическую стабильность, предсказуемость и преимущество Америки, практически безграничны", - добавил глава ведомства.
Хегсет отметил, что когда никто не бросает вызов военному превосходству США, перед страной открываются широкие экономические возможности: Вашингтон может занимать средства на выгодных условиях, свободно вести сделки и задавать правила мировой торговли.
Без такой военной мощи, добавил Хегсет, все это становится неопределенным, поскольку нестабильность и волатильность наносят серьезный ущерб рынкам, инвестициям и, в конечном счете, рабочим местам в США.
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