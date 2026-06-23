В Нацразведке США начались массовые увольнения, передает CNN

Краткий пересказ от РИА ИИ В Национальной разведке США начались массовые увольнения после прихода Билла Пулта на пост исполняющего обязанности главы ведомства.

Сокращения затронут в первую очередь Центр по борьбе с терроризмом и Центр контрразведки.

Демократы в конгрессе выступили против таких решений.

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. В Национальной разведке США начались массовые увольнения после прихода Билла Пулта на пост исполняющего обязанности главы ведомства, сообщил В Национальной разведке США начались массовые увольнения после прихода Билла Пулта на пост исполняющего обязанности главы ведомства, сообщил CNN со ссылкой на источники.

« "Сокращения в "глубинном государстве" начались", — сказал один из собеседников телеканала.

По данным CNN, эти меры затронут в первую очередь Центр по борьбе с терроризмом и Центр контрразведки. Демократы в конгрессе выступили резко против реорганизации. По их мнению, масштабные увольнения после уже проведенного в 2025 году сокращения штата угрожают государству.

"Учитывая ваш недостаток опыта в разведывательном сообществе, трудно представить, что за столь короткий срок вы уже сформировали полноценно обоснованное мнение о том, как сократить аппарат директора Нацразведки, не создавая рисков для национальной безопасности", — говорится в их письме, адресованном Пулту.

В начале июня президент США Дональд Трамп временно назначил его исполняющим обязанности главы Национальной разведки. При этом он сохранит должность главы агентств жилищного финансирования и ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.