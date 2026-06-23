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В Нацразведке США начались массовые увольнения, передает CNN - РИА Новости, 23.06.2026
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03:03 23.06.2026 (обновлено: 08:54 23.06.2026)
В Нацразведке США начались массовые увольнения, передает CNN

CNN: в Нацразведке США начались массовые увольнения после прихода Пулта

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Национальной разведке США начались массовые увольнения после прихода Билла Пулта на пост исполняющего обязанности главы ведомства.
  • Сокращения затронут в первую очередь Центр по борьбе с терроризмом и Центр контрразведки.
  • Демократы в конгрессе выступили против таких решений.
ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. В Национальной разведке США начались массовые увольнения после прихода Билла Пулта на пост исполняющего обязанности главы ведомства, сообщил CNN со ссылкой на источники.
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"Сокращения в "глубинном государстве" начались", — сказал один из собеседников телеканала.
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По данным CNN, эти меры затронут в первую очередь Центр по борьбе с терроризмом и Центр контрразведки. Демократы в конгрессе выступили резко против реорганизации. По их мнению, масштабные увольнения после уже проведенного в 2025 году сокращения штата угрожают государству.
"Учитывая ваш недостаток опыта в разведывательном сообществе, трудно представить, что за столь короткий срок вы уже сформировали полноценно обоснованное мнение о том, как сократить аппарат директора Нацразведки, не создавая рисков для национальной безопасности", — говорится в их письме, адресованном Пулту.
В начале июня президент США Дональд Трамп временно назначил его исполняющим обязанности главы Национальной разведки. При этом он сохранит должность главы агентств жилищного финансирования и ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.
Глава Белого дома и сам подчеркивал, что хочет от и. о. руководителя ведомства сокращений в разведывательном сообществе. Как передавал CNN на прошлой неделе, уже 19 июня — в первый рабочий день — Пулт запросил список сотрудников на увольнение.
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