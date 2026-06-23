В Новосибирске подростков осудили за попытку убийства военного

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Новосибирске приговорил двух подростков к пяти годам воспитательной колонии за попытку убийства российского военнослужащего.
- Несовершеннолетние намазали ядовитую смесь на ручку и боковое зеркало заднего вида автомобиля военнослужащего РФ по заказу спецслужб Украины.
- Преступление не было доведено до конца, так как злоумышленников задержали сотрудники УФСБ.
НОВОСИБИРСК, 23 июн - РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил к пяти годам воспитательной колонии двух подростков за попытку убийства российского военнослужащего по заказу спецслужб Украины, сообщает СК РФ.
В ведомстве пояснили, что 26 июля 2025 года несовершеннолетние намазали на ручку и боковое зеркало заднего вида автомобиля военнослужащего РФ специальную ядовитую смесь и сняли это на камеру мобильного телефона. Довести преступление до конца не удалось, злоумышленников задержали сотрудники УФСБ.
"Двое несовершеннолетних действовали по заказу спецслужб Украины, представители которых предложили за убийство российского военнослужащего денежное вознаграждение... Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал фигурантов виновными и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Подростков признали виновными по части 3 статьи 30, пунктам "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам).