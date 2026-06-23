В Новосибирске подростков осудили за попытку убийства военного

НОВОСИБИРСК, 23 июн - РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил к пяти годам воспитательной колонии двух подростков за попытку убийства российского военнослужащего по заказу спецслужб Украины, сообщает СК РФ.

Подростков признали виновными по части 3 статьи 30, пунктам "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам).