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Очный модуль SputnikPro AI объединил журналистов из трех континентов - РИА Новости, 23.06.2026
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14:58 23.06.2026 (обновлено: 14:59 23.06.2026)

Очный модуль SputnikPro AI объединил журналистов из трех континентов

© РИА Новости / Михаил БогачевОчный модуль международной стажировки SputnikPro AI in Media
Очный модуль международной стажировки SputnikPro AI in Media - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Михаил Богачев
Очный модуль международной стажировки SputnikPro AI in Media
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МОСКВА, 23 июня— РИА Новости. В штаб‑квартире медиагруппы "Россия сегодня" стартовал очный модуль международной стажировки SputnikPro AI in Media — совместный проект медиагруппы и Россотрудничества в рамках инициативы "Новое поколение". Программа объединяет 22 молодых журналистов из ведущих СМИ 18 стран мира и направлена на практическое освоение инструментов искусственного интеллекта в профессиональной медиасреде.
Лекции и мастер-классы по программе будут идти до 26 июня и охватят весь спектр задач современных редакций: от мониторинга информационного поля с помощью алгоритмических инструментов, до использования ИИ в аудио‑ и видеопроизводстве.
На церемонии открытия директор по международному сотрудничеству медиагруппы Василий Пушков рассказал участникам об особенностях российского медиарынка и специфике работы с аудиторией в эпоху инфотеймента.
Заместитель руководителя Россотрудничества Кирилл Богомолов отметил: "Новое поколение" — это флагманский международный проект для молодёжи, реализуемый совместно с партнёрами из разных сфер. Эта стажировка с Россией сегодня посвящена искусственному интеллекту в СМИ, и я считаю, что медиагруппа — это лучшее место, чтобы увидеть, как ИИ используют профессионалы для решения реальных задач в медиа".
© РИА Новости / Виталий БелоусовУчастники стажировки SputnikPro AI in media
Участники стажировки SputnikPro AI in media - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Участники стажировки SputnikPro AI in media
По итогам первого дня участники стажировки поделились своими эмоциями.
Руководитель отдела социальных медиа иорданской газеты Ad-Dustour Лейт Алассaф отметил, что участие в программе является для него ценной профессиональной возможностью изучить новейшие достижения в области искусственного интеллекта и его растущее применение в журналистике и медиа. "Особую ценность программе придаёт её международный формат: он создаёт уникальную среду для обмена опытом и содержательных дискуссий о ключевых вызовах, с которыми сталкиваются медиaорганизации по всему миру", — добавил он.
Журналист марокканского издания Hespress Агурам Абделаазиз также прокомментировал актуальность проекта: "SputnikPro полностью соответствует растущим потребностям журналистов в эпоху искусственного интеллекта. Участники смогут использовать полученные знания для повышения профессиональной эффективности и результативности выполнения журналистской работы".
Поделилась своими ожиданиями о программе и журналистка Вьетнамского телевидения VTV Лин Нгуен: "Уже первые сессии привлекли мое внимание. Было интересно узнать, как российские медиаорганизации внедряют искусственный интеллект в журналистику, а юмор спикеров сделал беседу более увлекательной и приятной. На следующих мастер-классах я бы хотела услышать больше практических советов о том, как эффективно использовать эти инструменты в повседневной работе: как составлять запросы, какие использовать ресурсы для сбора новостей и проверки фактов".
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