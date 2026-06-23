Очный модуль SputnikPro AI объединил журналистов из трех континентов

МОСКВА, 23 июня— РИА Новости. В штаб‑квартире медиагруппы "Россия сегодня" стартовал очный модуль международной стажировки SputnikPro AI in Media — совместный проект медиагруппы и Россотрудничества в рамках инициативы "Новое поколение". Программа объединяет 22 молодых журналистов из ведущих СМИ 18 стран мира и направлена на практическое освоение инструментов искусственного интеллекта в профессиональной медиасреде.

Лекции и мастер-классы по программе будут идти до 26 июня и охватят весь спектр задач современных редакций: от мониторинга информационного поля с помощью алгоритмических инструментов, до использования ИИ в аудио‑ и видеопроизводстве.

На церемонии открытия директор по международному сотрудничеству медиагруппы Василий Пушков рассказал участникам об особенностях российского медиарынка и специфике работы с аудиторией в эпоху инфотеймента.

Заместитель руководителя Россотрудничества Кирилл Богомолов отметил: "Новое поколение" — это флагманский международный проект для молодёжи, реализуемый совместно с партнёрами из разных сфер. Эта стажировка с Россией сегодня посвящена искусственному интеллекту в СМИ, и я считаю, что медиагруппа — это лучшее место, чтобы увидеть, как ИИ используют профессионалы для решения реальных задач в медиа".

По итогам первого дня участники стажировки поделились своими эмоциями.

Руководитель отдела социальных медиа иорданской газеты Ad-Dustour Лейт Алассaф отметил, что участие в программе является для него ценной профессиональной возможностью изучить новейшие достижения в области искусственного интеллекта и его растущее применение в журналистике и медиа. "Особую ценность программе придаёт её международный формат: он создаёт уникальную среду для обмена опытом и содержательных дискуссий о ключевых вызовах, с которыми сталкиваются медиaорганизации по всему миру", — добавил он.

Журналист марокканского издания Hespress Агурам Абделаазиз также прокомментировал актуальность проекта: "SputnikPro полностью соответствует растущим потребностям журналистов в эпоху искусственного интеллекта. Участники смогут использовать полученные знания для повышения профессиональной эффективности и результативности выполнения журналистской работы".