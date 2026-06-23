Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели Wirtualna Polska обвинили Зеленского в неуважении к памяти жертв Волынской резни и оскорблении поляков на фоне спора о героизации УПА*.

В комментариях прозвучали призывы прекратить финансовую помощь Киеву и занять более жесткую позицию в отношении Украины.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели газеты Читатели газеты Wirtualna Polska раскритиковали Владимира Зеленского на фоне скандала с героизацией УПА*.

"Если украинцы чувствуют себя обиженными, то пусть едут домой, скатертью дорога. Им бесполезно что-то объяснять. Вот немцы смогли найти в себе силы признаться в преступлениях против нашего народа, немцы не ставят памятники нацистам, они хотят, чтобы все это осталось в прошлом", — написал один комментатор.

Зеленский совершенно осознанно и цинично послал поляков на три буквы! Но это еще полбеды. Он наплевал на 100 тысяч польских детей, женщин и стариков, жестоко, зверски убитых соотечественниками Зеленского в ходе этнических чисток. Если мы все еще хотим себя уважать, нам нельзя этого допускать! Никогда и никому!" — обрушился с критикой другой.

"А денежки все так же текут рекой в Киев , ничего не изменилось! Везде говорят только об орденах, но, может быть, пришло время сделать и следующий шаг? Заблокируйте любую финансовую помощь Киеву! Немедленно!" — отметил третий.

"Зеленский унизил всех поляков, и его соотечественники сегодня полностью с ним солидарны. Если мы, поляки не будем заодно, не будем отстаивать нашу историческую память и наши ценности, мы станем посмешищем для всего мира! Мы открыли им свои дома и сердца, и вот что из этого получилось", — резюмировал еще один пользователь.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации главарей УПА*. В ответ тот заявил, что подобная риторика президента Польши может плохо для него закончиться.

При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятелей.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.