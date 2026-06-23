Спецоперация, 23 июня: ВС России зачищают Красный Лиман и Константиновку

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" продолжает наступательные действия в Красном Лимане, за сутки там зачищены 52 здания и уничтожены до 35 боевиков ВСУ, в Константиновке "Южная" группировка освободила 128 зданий и уничтожила до 90 украинских военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник.

"Запад", "Южная" и другие российские группировки, участвующие в спецоперации, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ . Противник за сутки потерял более 1295 военнослужащих.

Кроме того, украинские войска потеряли 10 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, девять станций радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины , складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения дальних беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 13 управляемых авиабомб и 462 беспилотника самолетного типа.

"Долбят" каждый божий день

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился с выпускниками военных вузов. Он подчеркнул, что российские офицеры и солдаты мужественно решают задачи в зоне СВО, а воинские коллективы являются главной составляющей успеха спецоперации.

Путин отметил, что с началом спецоперации произошло качественное развитие многих видов вооружений. Так, только в 2025 году апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники. Кроме того, был налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями.

После официальной церемонии президент пообщался с выпускниками за бокалом шампанского. Он отметил, что российские бойцы "долбят" противника каждый божий день и поджимают его на всех участках линии боевого соприкосновения.

Целью ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре в России Путин назвал попытку раскачать общество и создать неуверенность в действиях российских Вооруженных сил. При этом Киев "выносит за скобки" то, что происходит на фронте, отметил он.

Путин заявил, что западные страны, которые работают на Украину и в огромном потоке поставляют ей беспилотники, размещают у себя военные производства, пока не дошли до того, чтобы наносить удары по РФ со своей территории, так как понимают, что от Москвы последует ответ.

Российские войска сейчас практически добирают Константиновку, заявил президент России.

В ходе совещания с членами правительства России Путин заявил, что противник теряет одну территорию за другой. Кроме того, президент поручил кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре.

Причастные установлены

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила во вторник РИА Новости, что за атакой в Брянской области на автобус детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик, стоят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко.

Непосредственными исполнителями являются военнослужащий подразделения беспилотных систем "Химера" 105-го погранотряда государственной пограничной службы Украины Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум.

Причастные к удару украинские военные заочно обвиняются в теракте. Российские следователи продолжают устанавливать других соучастников, сообщила Петренко.

Глава Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил новые данные об атаке ВСУ по гражданскому автобусу 22 июня. По его словам, количество раненых возросло до 17 человек.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил поддержку послу Белоруссии в связи с атакой ВСУ на автобус с белорусскими детьми. Он заявил, что Киев пытается напрямую втянуть Белоруссию в конфликт России и Украины, расширив географию боевых действий.

Надежды провалились

Также Лавров на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ заявил, что Британия и страны Евросоюза продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами, потворствуют его террору.

Кроме того, ЕС настырно претендует на то, чтобы во всех своих действиях представлять весь Запад, в том числе США, по проблемам Украины. В то же время, у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине, заявил Лавров.

По его словам, реальная цель Запада под прикрытием требований о переговорах – спасение режима Владимира Зеленского и консервация Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией. При этом глава киевского режима выдвигает хамские и нереалистичные условия не только Москве, но и своим европейским кураторам.

Надежды на Запад как на честного посредника в урегулировании на Украине провалились, констатировал министр. В то же время, Россия готова возобновить переговоры в любое время на той точке, на которой они остановились.

Также Лавров напомнил, что рекомендация зарубежным странам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе.

Даты поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию пока не согласованы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он также сообщил, что европейцы на саммите G7, который проходил 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, делали все, чтобы Запад вновь выступил за продолжение конфликта на Украине, чтобы Анкоридж был "перебит привкусом Эвиана".

Омбудсмены РФ и Украины договорились о взаимном посещении военнопленных и оперативном обмене собранными данными, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Кроме того, по ее словам, выстроен канал обмена документами и справками для граждан.

Уполномоченный уточнила, что Россия и Украина продолжат обмен посылками для военнопленных.

Обиженный не приедет

Посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов заявил, что Минск выступает за необходимость скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине.

Экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в эфире радиостанции RMF FM заявил, что Владимир Зеленский, "обиженный" решением президента Польши лишить его награды из-за героизации нацистов, не приедет на конференцию по Украине в Гданьск.

Вывозят из Славянска

Украинские СМИ во вторник сообщали о взрывах в Харькове, Николаеве, Полтаве, Кривом Роге в Днепропетровской области и подконтрольном ВСУ Запорожье.

Медицинское оборудование из роддома в подконтрольном ВСУ Славянске в Донецкой Народной Республике демонтируют и вывозят в Харьковскую область, а само здание будет использовано украинскими военными в качестве склада и пункта временной дислокации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.