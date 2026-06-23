Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 25 роботизированных комплексов ВСУ в июне.
- Роботизированные комплексы ВСУ использовались для доставки грузов к линии боевого соприкосновения в Харьковской области.
- Уничтожение роботизированных комплексов сорвало планы по обеспечению украинских подразделений.
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" в июне уничтожили более 25 роботизированных комплексов ВСУ, применявшихся для доставки грузов к линии соприкосновения, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 25 роботизированных комплексов, которые используются в перевозке грузов ВСУ в Харьковской области", - сказал начальник отделения планирования и противодействия поражения 11-го АК.
По его данным, огневое поражение наносилось после выявления целей и мониторинга маршрутов их движения. Он отметил, что по дорогам и тропам с помощью НРТК (наземных робототехнических комплексов) осуществлялась доставка провианта, материальных средств, горюче‑смазочных материалов и боекомплекта к линии боевого соприкосновения.
Офицер добавил, что воздушная разведка ведет постоянный контроль местности, а операторы ударных дронов несут боевое дежурство. После обнаружения цели ее координаты передаются командованию, для поражения применяются FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой боевой частью. Беспилотники, по его словам, оснащаются осколочно‑фугасными или кумулятивными боеприпасами.
Уничтожение роботизированных комплексов позволило сорвать планы по обеспечению украинских подразделений, подчеркнул собеседник агентства.
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