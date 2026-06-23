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Российские дроны уничтожили более 25 роботов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 23.06.2026
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07:37 23.06.2026 (обновлено: 08:09 23.06.2026)
Российские дроны уничтожили более 25 роботов ВСУ в Харьковской области

ВС России уничтожили 25 роботизированных комплексов ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 25 роботизированных комплексов ВСУ в июне.
  • Роботизированные комплексы ВСУ использовались для доставки грузов к линии боевого соприкосновения в Харьковской области.
  • Уничтожение роботизированных комплексов сорвало планы по обеспечению украинских подразделений.
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" в июне уничтожили более 25 роботизированных комплексов ВСУ, применявшихся для доставки грузов к линии соприкосновения, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 25 роботизированных комплексов, которые используются в перевозке грузов ВСУ в Харьковской области", - сказал начальник отделения планирования и противодействия поражения 11-го АК.
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По его данным, огневое поражение наносилось после выявления целей и мониторинга маршрутов их движения. Он отметил, что по дорогам и тропам с помощью НРТК (наземных робототехнических комплексов) осуществлялась доставка провианта, материальных средств, горюче‑смазочных материалов и боекомплекта к линии боевого соприкосновения.
Офицер добавил, что воздушная разведка ведет постоянный контроль местности, а операторы ударных дронов несут боевое дежурство. После обнаружения цели ее координаты передаются командованию, для поражения применяются FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой боевой частью. Беспилотники, по его словам, оснащаются осколочно‑фугасными или кумулятивными боеприпасами.
Уничтожение роботизированных комплексов позволило сорвать планы по обеспечению украинских подразделений, подчеркнул собеседник агентства.
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