Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 25 роботизированных комплексов ВСУ в июне.

Роботизированные комплексы ВСУ использовались для доставки грузов к линии боевого соприкосновения в Харьковской области.

Уничтожение роботизированных комплексов сорвало планы по обеспечению украинских подразделений.

БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" в июне уничтожили более 25 роботизированных комплексов ВСУ, применявшихся для доставки грузов к линии соприкосновения, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.

"Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 25 роботизированных комплексов, которые используются в перевозке грузов ВСУ в Харьковской области", - сказал начальник отделения планирования и противодействия поражения 11-го АК.

По его данным, огневое поражение наносилось после выявления целей и мониторинга маршрутов их движения. Он отметил, что по дорогам и тропам с помощью НРТК (наземных робототехнических комплексов) осуществлялась доставка провианта, материальных средств, горюче‑смазочных материалов и боекомплекта к линии боевого соприкосновения.

Офицер добавил, что воздушная разведка ведет постоянный контроль местности, а операторы ударных дронов несут боевое дежурство. После обнаружения цели ее координаты передаются командованию, для поражения применяются FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой боевой частью. Беспилотники, по его словам, оснащаются осколочно‑фугасными или кумулятивными боеприпасами.