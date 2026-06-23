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Морпех рассказал, как ВСУ используют магнитные мины на дорогах - РИА Новости, 23.06.2026
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Морпех рассказал, как ВСУ используют магнитные мины на дорогах

Морпех с позывным Ягуар рассказал о самодельных минах ВСУ на дорогах в зоне СВО

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Работа саперов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ активно используют на дорогах в зоне боевых действий самодельные взрывные устройства, в том числе магнитные мины.
  • Магнитные мины представляют особую опасность, так как реагируют на металл и устанавливаются на маршрутах движения техники.
  • При обнаружении подозрительных предметов необходимо соблюдать максимальную осторожность и оставлять работу со взрывными устройствами специалистам инженерно-саперных подразделений.
ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Боевики ВСУ активно используют на дорогах в зоне боевых действий самодельные взрывные устройства, в том числе магнитные мины, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки "Центр" с позывным Ягуар.
По словам механика-водителя 61-й гвардейской бригады морской пехоты, противник изготавливает взрывные устройства из любых доступных материалов, а какое будет исполнение – уже неважно, в ход идут даже ПВХ трубы и изолента.
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"Разбирают мины, переплавляют, используют С-4 (пластичная взрывчатка американского производства – ред.). Что есть под рукой, тем и пользуются", – рассказал морпех.
Он отметил, что особую опасность представляют магнитные мины, которые реагируют на металл и устанавливаются на маршрутах движения техники.
"Больше всего проблем доставляют магнитные мины, реагирующие на железо. Их разбрасывают и минируют дороги. Кроме того, встречаются небольшие самодельные устройства, которые устанавливают практически на каждом участке местности", – пояснил Ягуар.
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Военнослужащий подчеркнул, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо соблюдать максимальную осторожность.
"Подходить к таким предметам и пытаться их разминировать самостоятельно точно не стоит. Стрелять по ним тоже опасно, потому что неизвестно, чем они начинены и куда полетят осколки. Здесь главное – внимательность и осторожность", – сказал он.
По словам морпеха, работу с подобными находками необходимо оставлять специалистам инженерно-саперных подразделений. "Не стоит трогать то, в чем не разбираешься. Любой подозрительный предмет может представлять смертельную опасность", – заключил военнослужащий.
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