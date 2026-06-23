Морпех рассказал, как ВСУ используют магнитные мины на дорогах

Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ активно используют на дорогах в зоне боевых действий самодельные взрывные устройства, в том числе магнитные мины.

Магнитные мины представляют особую опасность, так как реагируют на металл и устанавливаются на маршрутах движения техники.

При обнаружении подозрительных предметов необходимо соблюдать максимальную осторожность и оставлять работу со взрывными устройствами специалистам инженерно-саперных подразделений.

ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Боевики ВСУ активно используют на дорогах в зоне боевых действий самодельные взрывные устройства, в том числе магнитные мины, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки "Центр" с позывным Ягуар.

По словам механика-водителя 61-й гвардейской бригады морской пехоты, противник изготавливает взрывные устройства из любых доступных материалов, а какое будет исполнение – уже неважно, в ход идут даже ПВХ трубы и изолента.

"Разбирают мины, переплавляют, используют С-4 (пластичная взрывчатка американского производства – ред.). Что есть под рукой, тем и пользуются", – рассказал морпех.

Он отметил, что особую опасность представляют магнитные мины, которые реагируют на металл и устанавливаются на маршрутах движения техники.

"Больше всего проблем доставляют магнитные мины, реагирующие на железо. Их разбрасывают и минируют дороги. Кроме того, встречаются небольшие самодельные устройства, которые устанавливают практически на каждом участке местности", – пояснил Ягуар.

Военнослужащий подчеркнул, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо соблюдать максимальную осторожность.

"Подходить к таким предметам и пытаться их разминировать самостоятельно точно не стоит. Стрелять по ним тоже опасно, потому что неизвестно, чем они начинены и куда полетят осколки. Здесь главное – внимательность и осторожность", – сказал он.