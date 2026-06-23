Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы БПЛА 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более пяти багги ВСУ на харьковском направлении.
- Противник пытается менять маршруты, но российские военные сопровождают цель с момента обнаружения до уничтожения.
- Уничтожение автомобилей, квадроциклов и бронемашин нарушает доставку боеприпасов и продовольствия, а также переброску личного состава, что снижает боеспособность подразделений противника.
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили более пяти багги ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Кора.
"Более пяти легковых автомобилей повышенной проходимости, используемых для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области, уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю", - рассказал командир.
Он отметил, что противник пытается менять маршруты, понимая риск поражения, однако российские военные сопровождают цель с момента обнаружения до уничтожения.
Собеседник агентства подчеркнул, что багги благодаря скорости и проходимости остаются такими же приоритетными целями, как обычные автомобили или боевая бронированная техника.
По его словам, уничтожение автомобилей, квадроциклов и бронемашин нарушает доставку боеприпасов и продовольствия, а также переброску личного состава, что снижает боеспособность подразделений противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18