Беженка из Константиновки рассказала, как ее несли на руках при эвакуации

Краткий пересказ от РИА ИИ Беженка из Константиновки Виктория Никитина рассказала, что российские бойцы при эвакуации несли ее вместе с дочерью на руках восемь километров.

Виктория Никитина и ее дочь были ранены минометным огнем ВСУ и не могли передвигаться самостоятельно.

ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Беженка из Константиновки Виктория Никитина рассказала РИА Новости, что российские бойцы при эвакуации несли ее вместе с дочерью на руках восемь километров.

Женщина приехала навестить отца в село Яблоновка, которое расположено в десяти километрах от самой Константиновки . Никитина и ее дочь были ранены минометным огнем ВСУ , в результате чего не могли передвигаться самостоятельно.

"Сначала первыми вывели ходячих. Нас непосредственно несли (российские военные - ред.) на руках восемь километров. Дочку несли на носилках, потому что ей ногу забинтовали. А меня несли на спине", - рассказала Никитина.

По ее словам, до эвакуации она стала свидетелем гибели пяти мирных жителей, в результате действий украинских боевиков погиб и ее отец.