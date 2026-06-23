Беженка из Константиновки рассказала, как ее несли на руках при эвакуации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беженка из Константиновки Виктория Никитина рассказала, что российские бойцы при эвакуации несли ее вместе с дочерью на руках восемь километров.
- Виктория Никитина и ее дочь были ранены минометным огнем ВСУ и не могли передвигаться самостоятельно.
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Беженка из Константиновки Виктория Никитина рассказала РИА Новости, что российские бойцы при эвакуации несли ее вместе с дочерью на руках восемь километров.
Женщина приехала навестить отца в село Яблоновка, которое расположено в десяти километрах от самой Константиновки. Никитина и ее дочь были ранены минометным огнем ВСУ, в результате чего не могли передвигаться самостоятельно.
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"Сначала первыми вывели ходячих. Нас непосредственно несли (российские военные - ред.) на руках восемь километров. Дочку несли на носилках, потому что ей ногу забинтовали. А меня несли на спине", - рассказала Никитина.
По ее словам, до эвакуации она стала свидетелем гибели пяти мирных жителей, в результате действий украинских боевиков погиб и ее отец.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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