Рейтинг@Mail.ru
Морпех рассказал о тактических хитростях при освобождении Нового Донбасса - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 23.06.2026 (обновлено: 06:21 23.06.2026)
Морпех рассказал о тактических хитростях при освобождении Нового Донбасса

При освобождении Нового Донбасса морпехи использовали отвлекающие маневры

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащие штурмового подразделения
Военнослужащие штурмового подразделения - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащие штурмового подразделения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские морские пехотинцы успешно освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР, применяя отвлекающие маневры и данные беспилотной разведки.
  • В ходе штурма опорных пунктов использовались дымовые завесы и отвлекающие гранаты, а также имитация активности на одном направлении для захода основной группы с другого фланга.
  • Операторы беспилотников передавали морским пехотинцам актуальную информацию о расположении позиций противника, что помогало выбирать наиболее выгодный вариант атаки.
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Российские морские пехотинцы при освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР активно использовали отвлекающие маневры и данные беспилотной разведки, что позволило успешно выбивать противника из укрепленных позиций, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки "Центр" с позывным Фартовый.
По словам связиста 177-го гвардейского полка, в ходе штурмовых действий бойцы старались избегать лобовых атак, используя элементы тактической хитрости.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Военные из зоны СВО рассказали об опасной работе в тылу противника
30 марта, 06:42
"При штурме опорных пунктов делали отвлекающие маневры: применяли дымовые завесы на одном направлении, а сами заходили с другого. Такие действия помогали нам освобождать поселок и выбивать противника из укреплений", - рассказал морпех.
Он отметил, что важную роль в подготовке штурмов играли операторы беспилотников, которые передавали бойцам актуальную информацию о расположении позиций противника.
"С помощью БПЛА мы получали данные о местности, расположении заборов, огневых точек и маршрутах подхода. После этого группа быстро координировала действия, продумывала маневры и выбирала наиболее выгодный вариант атаки", - пояснил военнослужащий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Российский морпех в одиночку захватил дзот на Добропольском направлении
24 марта, 06:04
По его словам, для дезориентации противника использовались различные способы отвлечения внимания.
«
"Где-то применялись дымовые завесы, где-то отвлекающие гранаты, а иногда часть группы имитировала активность на одном направлении, пока основная группа заходила с другого фланга", - сказал Фартовый.
Морпех подчеркнул, что успех штурмовых действий во многом зависит от внезапности и правильного выбора момента для атаки.
"Всегда нужно запутать противника. Идти в лоб на подготовленные позиции смысла нет. Мы стараемся выбирать момент, когда враг этого не ожидает, и использовать преимущества разведки и маневра", - отметил военнослужащий.
Минобороны России 16 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР силами морской пехоты в составе группировки войск "Центр".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала