Краткий пересказ от РИА ИИ Российские морские пехотинцы успешно освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР, применяя отвлекающие маневры и данные беспилотной разведки.

В ходе штурма опорных пунктов использовались дымовые завесы и отвлекающие гранаты, а также имитация активности на одном направлении для захода основной группы с другого фланга.

Операторы беспилотников передавали морским пехотинцам актуальную информацию о расположении позиций противника, что помогало выбирать наиболее выгодный вариант атаки.

ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Российские морские пехотинцы при освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР активно использовали отвлекающие маневры и данные беспилотной разведки, что позволило успешно выбивать противника из укрепленных позиций, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки "Центр" с позывным Фартовый.

По словам связиста 177-го гвардейского полка, в ходе штурмовых действий бойцы старались избегать лобовых атак, используя элементы тактической хитрости.

"При штурме опорных пунктов делали отвлекающие маневры: применяли дымовые завесы на одном направлении, а сами заходили с другого. Такие действия помогали нам освобождать поселок и выбивать противника из укреплений", - рассказал морпех.

Он отметил, что важную роль в подготовке штурмов играли операторы беспилотников, которые передавали бойцам актуальную информацию о расположении позиций противника.

"С помощью БПЛА мы получали данные о местности, расположении заборов, огневых точек и маршрутах подхода. После этого группа быстро координировала действия, продумывала маневры и выбирала наиболее выгодный вариант атаки", - пояснил военнослужащий.

По его словам, для дезориентации противника использовались различные способы отвлечения внимания.

« "Где-то применялись дымовые завесы, где-то отвлекающие гранаты, а иногда часть группы имитировала активность на одном направлении, пока основная группа заходила с другого фланга", - сказал Фартовый.

Морпех подчеркнул, что успех штурмовых действий во многом зависит от внезапности и правильного выбора момента для атаки.

"Всегда нужно запутать противника. Идти в лоб на подготовленные позиции смысла нет. Мы стараемся выбирать момент, когда враг этого не ожидает, и использовать преимущества разведки и маневра", - отметил военнослужащий.