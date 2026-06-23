Пес Дизель ценой жизни спас четверых бойцов от украинского дрона

"Был случай: пес нас спас от FPV-дрона. Он прыгал на птиц. У нас был стаффорд. Двигались в группе вчетвером - по двойкам. Заметил нас дрон противника. Мы начали скрываться. Вылетел FPV-дрон, и пес, который находился с нами, прыгнул на него. Во время удара он схватил дрон на лету... Дрон разорвался, к сожалению, пес погиб. Но мы все целы остались. Четверых спас. Собаку звали Дизель", - рассказал боец.