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Пес Дизель ценой жизни спас четверых бойцов от украинского дрона - РИА Новости, 23.06.2026
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05:14 23.06.2026
Пес Дизель ценой жизни спас четверых бойцов от украинского дрона

Боец ВС России Воробей рассказал, как пес спас четверых разведчиков от дрона ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стаффордширский терьер по кличке Дизель перехватил пикирующий на разведгруппу ВС РФ украинский FPV-дрон.
  • Дизель погиб при взрыве, но спас жизни четверым российским разведчикам.
ГЕНИЧЕСК, 23 июн - РИА Новости. Стаффордширский терьер по кличке Дизель перехватил пикирующий на разведгруппу ВС РФ украинский FPV-дрон, погиб при взрыве, но спас жизни четверым российским разведчикам, рассказал РИА Новости военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Воробей.
"Был случай: пес нас спас от FPV-дрона. Он прыгал на птиц. У нас был стаффорд. Двигались в группе вчетвером - по двойкам. Заметил нас дрон противника. Мы начали скрываться. Вылетел FPV-дрон, и пес, который находился с нами, прыгнул на него. Во время удара он схватил дрон на лету... Дрон разорвался, к сожалению, пес погиб. Но мы все целы остались. Четверых спас. Собаку звали Дизель", - рассказал боец.
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Собака, по словам военного, была любимцем подразделения и ценой жизни спасла от удара вражеского БПЛА всю разведгруппу. Никто из бойцов не получил даже ранений.
Боец Воробей служит в армии с 2023 года, начинал как снайпер-разведчик, имеет государственные награды, сейчас воюет в составе подразделения войск беспилотных систем ВС РФ.
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