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Расчет САУ уничтожил группу боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.06.2026
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Расчет САУ уничтожил группу боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчет САУ «Пион» уничтожил группу боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов САУ "Пион" ВС РФ
Боевая работа расчетов САУ Пион ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Боевая работа расчетов САУ "Пион" ВС РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет САУ «Пион» группировки войск «Запад» уничтожил группу боевиков ВСУ на краснолиманском направлении в зоне СВО.
  • Сосредоточение боевиков ВСУ в лесополосе было вскрыто в ходе воздушной разведки.
  • Артиллеристы выполнили пристрелочный выстрел на дальность, превышающую 30 километров, и нанесли точный удар, уничтожив позицию ВСУ вместе с личным составом.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Расчет САУ "Пион" артиллерийской бригады большой мощности группировки войск "Запад" уничтожил группу боевиков ВСУ на краснолиманском направлении в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки "Пион" артиллерийской бригады большой мощности группировки войск "Запад" уничтожили живую силу и технику ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Сосредоточение боевиков ВСУ в лесополосе было вскрыто в ходе ведения воздушной разведки, рассказали в ведомстве.
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"Получив целеуказание, расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Пион" скрытно выдвинулся на подготовленную огневую позицию под защитой группы огневого прикрытия, обеспечивавшей безопасность САУ", - добавили в Минобороны.
По данным МО, артиллеристы выполнили пристрелочный выстрел осколочно-фугасным снарядом на дальность, превышающую 30 километров.
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"Несмотря на сложную воздушную обстановку, обусловленную активностью ударных дронов противника, корректировка огня на поражение осуществлялась непрерывно. Это позволило в кратчайшие сроки уточнить координаты цели и нанести точный удар", - отметили в ведомстве.
Вследствие этого удара позиция, на которой были сосредоточены военнослужащие ВСУ, была полностью уничтожена вместе с личным составом, а интенсивный пожар вызвал детонацию боекомплекта, добавили в МО.
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