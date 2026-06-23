Расчет САУ уничтожил группу боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Сосредоточение боевиков ВСУ в лесополосе было вскрыто в ходе ведения воздушной разведки, рассказали в ведомстве.

"Получив целеуказание, расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Пион" скрытно выдвинулся на подготовленную огневую позицию под защитой группы огневого прикрытия, обеспечивавшей безопасность САУ", - добавили в Минобороны.

"Несмотря на сложную воздушную обстановку, обусловленную активностью ударных дронов противника, корректировка огня на поражение осуществлялась непрерывно. Это позволило в кратчайшие сроки уточнить координаты цели и нанести точный удар", - отметили в ведомстве.

Вследствие этого удара позиция, на которой были сосредоточены военнослужащие ВСУ, была полностью уничтожена вместе с личным составом, а интенсивный пожар вызвал детонацию боекомплекта, добавили в МО.