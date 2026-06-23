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Бойцы "Конторы" разработали новый вид воздушных ретрансляторов для дронов - РИА Новости, 23.06.2026
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04:39 23.06.2026 (обновлено: 04:40 23.06.2026)
Бойцы "Конторы" разработали новый вид воздушных ретрансляторов для дронов

Бойцы группировки "Запад" разработали новые воздушные ретрансляторы для БПЛА

© Минобороны РоссииРазработка беспилотников на тыловом полигоне в зоне СВО
Разработка беспилотников на тыловом полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Минобороны России
Разработка беспилотников на тыловом полигоне в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группы РФ «Контора» в составе группировки войск «Запад» разработали новый вид воздушных ретрансляторов для дронов.
  • Ретранслятор ставится на дрон и позволяет управлять FPV-дронами на больших расстояниях и на меньшей высоте.
  • Бойцы также усовершенствуют и переделывают беспилотники под разные военные задачи.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июн – РИА Новости. Бойцы группы РФ "Конторы" в составе группировки войск "Запад" разработали на передовых позициях новый вид воздушных ретрансляторов для дронов, сообщил РИА Новости военнослужащий группы с позывным Мигель.
"Сделали новый воздушный ретранслятор, который ставится на дрон. Это полностью наша разработка, созданная здесь. Нужен для того, чтобы поднимать в воздух управление для FPV-дронов, чтобы летать дальше и опускаться ниже", – рассказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что помимо ретрансляторов в лабораториях на передовой бойцы усовершенствуют различные беспилотники и переделывают их непосредственно под разные военные задачи.
"Мы работаем не только с готовыми дронами, но и создаем что-то новое для определенных задач. Наших знаний и умений хватает, чтобы при наличии комплектующих создавать определенное оборудование для работы на дронах", - пояснил боец.
Группа "Конторы" – подразделение в составе 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", специализирующееся в том числе на разработке и модернизации беспилотных систем непосредственно в полевых условиях. Бойцы группы ранее уже создавали мини-версию "Бабы-Яги" и дрон-ПВО против украинских БПЛА "Лютый".
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