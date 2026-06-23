Бойцы "Конторы" разработали новый вид воздушных ретрансляторов для дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы группы РФ «Контора» в составе группировки войск «Запад» разработали новый вид воздушных ретрансляторов для дронов.

Ретранслятор ставится на дрон и позволяет управлять FPV-дронами на больших расстояниях и на меньшей высоте.

Бойцы также усовершенствуют и переделывают беспилотники под разные военные задачи.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июн – РИА Новости. Бойцы группы РФ "Конторы" в составе группировки войск "Запад" разработали на передовых позициях новый вид воздушных ретрансляторов для дронов, сообщил РИА Новости военнослужащий группы с позывным Мигель.

"Сделали новый воздушный ретранслятор, который ставится на дрон. Это полностью наша разработка, созданная здесь. Нужен для того, чтобы поднимать в воздух управление для FPV-дронов, чтобы летать дальше и опускаться ниже", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что помимо ретрансляторов в лабораториях на передовой бойцы усовершенствуют различные беспилотники и переделывают их непосредственно под разные военные задачи.

"Мы работаем не только с готовыми дронами, но и создаем что-то новое для определенных задач. Наших знаний и умений хватает, чтобы при наличии комплектующих создавать определенное оборудование для работы на дронах", - пояснил боец.