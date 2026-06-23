Ветеран СВО рассказал, как его рота воевала в полном окружении ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Ветеран спецоперации Георгий Субоч рассказал о том, что его рота провела 21 день в окружении ВСУ под Угледаром.

Георгий Субоч служил в 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты и был награжден двумя медалями "За отвагу" и медалью "За боевые отличия".

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ветеран спецоперации Георгий Субоч рассказал РИА Новости, как его рота 21 день воевала в полном окружении ВСУ под Угледаром Донецкой Народной Республики.

Субоч в 2024-2025 годах служил в 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты. Имея бронь от мобилизации, он отказался от нее и отправился на фронт. За время участия в СВО был награжден двумя медалями "За отвагу" и медалью "За боевые отличия". Сейчас он работает пожарным в Главном управлении МЧС России по Магаданской области.

В составе тихоокеанских морпехов он участвовал в штурмах Павловки, Северных и Южных дач под Угледаром.

"При штурме Южных дач под Угледаром моя рота попала в полное окружение. Украинцы были со всех сторон, и 21 день моя рота билась в полном окружении. Потом при поддержке БПЛА и крупнокалиберной техники пробили коридор, и ребята смогли откатиться на более выгодные позиции", - рассказал Субоч.

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