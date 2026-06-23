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Ветеран СВО рассказал, как его рота воевала в полном окружении ВСУ - РИА Новости, 23.06.2026
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03:09 23.06.2026
Ветеран СВО рассказал, как его рота воевала в полном окружении ВСУ

Ветеран СВО рассказал, что под Угледаром его рота билась 21 день в окружении ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран спецоперации Георгий Субоч рассказал о том, что его рота провела 21 день в окружении ВСУ под Угледаром.
  • Георгий Субоч служил в 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты и был награжден двумя медалями "За отвагу" и медалью "За боевые отличия".
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ветеран спецоперации Георгий Субоч рассказал РИА Новости, как его рота 21 день воевала в полном окружении ВСУ под Угледаром Донецкой Народной Республики.
Субоч в 2024-2025 годах служил в 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты. Имея бронь от мобилизации, он отказался от нее и отправился на фронт. За время участия в СВО был награжден двумя медалями "За отвагу" и медалью "За боевые отличия". Сейчас он работает пожарным в Главном управлении МЧС России по Магаданской области.
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В составе тихоокеанских морпехов он участвовал в штурмах Павловки, Северных и Южных дач под Угледаром.
"При штурме Южных дач под Угледаром моя рота попала в полное окружение. Украинцы были со всех сторон, и 21 день моя рота билась в полном окружении. Потом при поддержке БПЛА и крупнокалиберной техники пробили коридор, и ребята смогли откатиться на более выгодные позиции", - рассказал Субоч.
Замглавы МЧС Вячеслав Бутко ранее сообщал, что в системе ведомства 948 человек приостановили договор с МЧС и проходят службу в Минобороны, 112 человек после окончания контракта с МО РФ продолжили службу в МЧС.
Угледар был освобожден 3 октября 2024 года в результате действий группировки войск "Восток".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМагаданская областьУгледарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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