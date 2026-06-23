Разведчики "Центра" помогли уничтожить два танка и два миномета ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Разведчики группировки войск «Центр» помогли выявить и уничтожить два танка, два миномета и около восьми военнослужащих ВСУ.

Командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка выполнял задачи по разведке местности, поиску целей и корректировке огня российских подразделений в течение примерно 50 дней.

Во время разведки фиксировались случаи разрушения жилых домов в населенных пунктах, где еще оставались мирные жители, а украинские подразделения регулярно применяли беспилотники в районах проживания гражданского населения.

ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Разведчики группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевых задач на днепропетровском направлении помогли выявить и уничтожить два танка, два миномета и около восьми военнослужащих ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка.

По словам военнослужащего, в его обязанности входили разведка местности, поиск целей и корректировка огня российских подразделений.

"В мою задачу входили поиск и разведка целей, а также корректировка огня артиллерии и танков. Благодаря полученным разведданным были уничтожены два танка противника, два миномета и около восьми человек живой силы", – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что его первое боевое задание продолжалось около 50 суток.

"Первое боевое задание длилось порядка 50 дней. Я выполнял обязанности командира, в моем подчинении находились 32 человека", – сообщил командир.

Военнослужащий также рассказал, что во время ведения разведки фиксировались случаи разрушения жилых домов в населенных пунктах, где еще оставались мирные жители.

По его словам, украинские подразделения регулярно применяли беспилотники в районах проживания гражданского населения.