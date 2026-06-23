Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разведчики группировки войск «Центр» помогли выявить и уничтожить два танка, два миномета и около восьми военнослужащих ВСУ.
- Командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка выполнял задачи по разведке местности, поиску целей и корректировке огня российских подразделений в течение примерно 50 дней.
- Во время разведки фиксировались случаи разрушения жилых домов в населенных пунктах, где еще оставались мирные жители, а украинские подразделения регулярно применяли беспилотники в районах проживания гражданского населения.
ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Разведчики группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевых задач на днепропетровском направлении помогли выявить и уничтожить два танка, два миномета и около восьми военнослужащих ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка.
По словам военнослужащего, в его обязанности входили разведка местности, поиск целей и корректировка огня российских подразделений.
"В мою задачу входили поиск и разведка целей, а также корректировка огня артиллерии и танков. Благодаря полученным разведданным были уничтожены два танка противника, два миномета и около восьми человек живой силы", – рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что его первое боевое задание продолжалось около 50 суток.
"Первое боевое задание длилось порядка 50 дней. Я выполнял обязанности командира, в моем подчинении находились 32 человека", – сообщил командир.
Военнослужащий также рассказал, что во время ведения разведки фиксировались случаи разрушения жилых домов в населенных пунктах, где еще оставались мирные жители.
По его словам, украинские подразделения регулярно применяли беспилотники в районах проживания гражданского населения.
"Постоянно наблюдали, как уничтожались дома. В некоторых населенных пунктах еще оставались мирные жители. Во время разведки мы отслеживали обстановку и видели пожилых людей, которые продолжали жить в своих домах", – рассказал боец.
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