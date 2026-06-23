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Разведчики "Центра" помогли уничтожить два танка и два миномета ВСУ - РИА Новости, 23.06.2026
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01:28 23.06.2026
Разведчики "Центра" помогли уничтожить два танка и два миномета ВСУ

Разведчики помогли уничтожить два танка ВСУ на Днепропетровском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведчики группировки войск «Центр» помогли выявить и уничтожить два танка, два миномета и около восьми военнослужащих ВСУ.
  • Командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка выполнял задачи по разведке местности, поиску целей и корректировке огня российских подразделений в течение примерно 50 дней.
  • Во время разведки фиксировались случаи разрушения жилых домов в населенных пунктах, где еще оставались мирные жители, а украинские подразделения регулярно применяли беспилотники в районах проживания гражданского населения.
ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Разведчики группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевых задач на днепропетровском направлении помогли выявить и уничтожить два танка, два миномета и около восьми военнослужащих ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка.
По словам военнослужащего, в его обязанности входили разведка местности, поиск целей и корректировка огня российских подразделений.
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"В мою задачу входили поиск и разведка целей, а также корректировка огня артиллерии и танков. Благодаря полученным разведданным были уничтожены два танка противника, два миномета и около восьми человек живой силы", – рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что его первое боевое задание продолжалось около 50 суток.
"Первое боевое задание длилось порядка 50 дней. Я выполнял обязанности командира, в моем подчинении находились 32 человека", – сообщил командир.
Военнослужащий также рассказал, что во время ведения разведки фиксировались случаи разрушения жилых домов в населенных пунктах, где еще оставались мирные жители.
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По его словам, украинские подразделения регулярно применяли беспилотники в районах проживания гражданского населения.
"Постоянно наблюдали, как уничтожались дома. В некоторых населенных пунктах еще оставались мирные жители. Во время разведки мы отслеживали обстановку и видели пожилых людей, которые продолжали жить в своих домах", – рассказал боец.
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