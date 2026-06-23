В Совфеде предложили включить в белые списки программы для работы торговли

Краткий пересказ от РИА ИИ Андрей Кутепов, глава комитета Совфеда по экономполитике, предложил включить в «белые списки» программы для торговых предприятий МСП, чтобы они могли обслуживать покупателей в периоды ограничения работы мобильного интернета.

Кутепов отметил, что в случае ограничения работы мобильного интернета деятельность большого количества магазинов парализуется, так как продажи невозможны, и предложил рассмотреть возможность внесения необходимых для работы ресурсов (1:С и других) в перечень российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета.

Законодатель также предложил организовать мониторинг действующих государственных информсистем и автоматизированных систем контроля на предмет дублирования собираемых сведений от предпринимателей и рассмотреть возможность создания «единого окна» для однократного введения необходимых сведений.

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов предложил кабмину включить в "белые списки" программы, которые бы позволили торговым предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) обслуживать покупателей в периоды вынужденного ограничения работы мобильного интернета.

В письме сенатора на имя вице-премьера РФ – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко отмечается, что в комитет "поступают предложения от субъектов РФ в части мер поддержи малого и среднего предпринимательства". Документ есть в распоряжении РИА Новости.

В обращении говорится о том, что в случае ограничения работы мобильного интернета, деятельность большого количества магазинов парализуется, так как продажи невозможны. Большая часть бизнеса осуществляет продажи с использованием программ на базе 1:С (1:С "Розница", 1:С "Бухгалтерия", 1:С "Честный знак"), уточнил политик.

"Такие сервисы не внесены в список российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета. В результате затруднена работа кассовых аппаратов в розничных магазинах, исполнение требований в сфере маркировки продукции ("Честный знак") и передачи фискальных данных", - написал Кутепов

В связи с изложенным "предлагается рассмотреть возможность внесения необходимых для работы ресурсов (1:С и других) в перечень российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета ("белый список")", говорится в письме.

Кроме того, в связи с развитием цифровизации всех сфер деятельности ежегодно возрастает административная нагрузка на бизнес в связи с необходимостью работы в различных государственных информационных системах, отметил законодатель.

Он предложил организовать мониторинг действующих государственных информсистем и автоматизированных систем контроля на предмет дублирования собираемых ими сведений от предпринимателей, возможности исключения такого дублирования, в том числе посредством интеграции, межсистемного автоматизированного обмена данными.

А также рассмотреть возможность "организации "единого окна" для однократного введения субъектом предпринимательской деятельности необходимых сведений, которые в дальнейшем автоматически будут направляться в федеральные государственные информационные системы и системы контроля".

Кутепов также предложил ускорить создание Реестра неналоговых платежей, в том числе для проведения "регуляторной гильотины", сокращения неэффективных платежей и издержек бизнеса. Он отметил, что помимо налогов, хозяйствующие субъекты платят неналоговые сборы (утилизационный, экологический и другие), ежегодная нагрузка от которых составляет более двух триллионов рублей и может расти.