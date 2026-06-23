Соратник Эрдогана призвал Европарламент "знать свое место"

Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле . Архивное фото

Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле

© AP Photo / Osman Orsal, File Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели подверг резкой критике доклад Европарламента по Турции.

В докладе Европарламента содержится критика ситуации с верховенством права, независимостью судебной системы и правами человека в Турции.

Бахчели заявил, что Турция не позволит ставить под сомнение решения своих судов и вмешиваться в судебные процессы.

АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) соратник президента Турции по правящей коалиции Девлет Бахчели подверг резкой критике доклад Европарламента по Турции, обвинил Брюссель во вмешательстве во внутренние дела республики и призвал их "знать свое место".

В принятом Европарламентом докладе по Турции за 2025 год содержится критика ситуации с верховенством права, независимостью судебной системы и правами человека в стране. Авторы документа также призвали власти Турции соблюдать решения международных судебных инстанций и продолжить реформы, необходимые для сближения с ЕС. Одновременно в докладе отмечается стратегическое значение сотрудничества Брюсселя и Анкары по вопросам безопасности, миграции и региональной стабильности.

"Европарламент пытается прикрыть собственные слабости и ошибки докладами о Турции. Никто не вправе указывать турецкому государству, как ему действовать. Все должны знать свое место и свои пределы", — заявил Бахчели, выступая во вторник в парламенте.

По словам политика, Европа, сталкивающаяся с проблемами в сфере безопасности, миграции и внутреннего управления, не имеет оснований читать Анкаре лекции о демократии, праве и государственном устройстве.

Бахчели заявил, что Турция не позволит ставить под сомнение решения своих судов и вмешиваться в судебные процессы. По его словам, турецкая судебная система принимает решения независимо и не будет руководствоваться оценками, содержащимися в документах, подготовленных в Брюсселе.

Европарламент традиционно призывает турецкие власти к проведению реформ в сфере правосудия и соблюдения прав человека. Доклады Европарламента не имеют обязательной юридической силы, однако рассматриваются как важный политический сигнал, отражающий позицию законодательного органа Евросоюза по вопросам отношений с Турцией.