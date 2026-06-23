Украинского боевика приговорили к сроку за теракт в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд приговорил украинского боевика Сергея Олейника к 15 годам лишения свободы за совершение теракта в Курской области.
- Олейник признан виновным в незаконном пересечении границы и участии в вооруженной блокировке территории.
- Первые четыре года наказания Олейник проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам лишения свободы украинского солдата Сергея Олейника за совершение теракта в Курской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным ведомства, солдат 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ Сергей Олейник, признан виновным в совершении террористического акта.
Следствие установило, что весной 2025 года Олейник, вооруженный автоматом и гранатами, в составе подразделения незаконно пересек границу РФ. После чего прибыл на отведенный ему участок местности в Курской области и следил за населенным пунктом, жителями и российскими военными, а также участвовал в вооруженной блокировке территории.
"Суд приговорил Олейника к наказанию в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".