Украинского боевика приговорили к сроку за теракт в Курской области

Следствие установило, что весной 2025 года Олейник, вооруженный автоматом и гранатами, в составе подразделения незаконно пересек границу РФ. После чего прибыл на отведенный ему участок местности в Курской области и следил за населенным пунктом, жителями и российскими военными, а также участвовал в вооруженной блокировке территории.