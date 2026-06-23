Рейтинг@Mail.ru
Украинского боевика приговорили к сроку за теракт в Курской области - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 23.06.2026
Украинского боевика приговорили к сроку за теракт в Курской области

Украинского боевика приговорили к 15 годам за теракт в Курской области

© РИА Новости / Руслан КривобокКресло судьи в зале заседаний суда
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Кресло судьи в зале заседаний суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд приговорил украинского боевика Сергея Олейника к 15 годам лишения свободы за совершение теракта в Курской области.
  • Олейник признан виновным в незаконном пересечении границы и участии в вооруженной блокировке территории.
  • Первые четыре года наказания Олейник проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам лишения свободы украинского солдата Сергея Олейника за совершение теракта в Курской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным ведомства, солдат 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ Сергей Олейник, признан виновным в совершении террористического акта.
Следствие установило, что весной 2025 года Олейник, вооруженный автоматом и гранатами, в составе подразделения незаконно пересек границу РФ. После чего прибыл на отведенный ему участок местности в Курской области и следил за населенным пунктом, жителями и российскими военными, а также участвовал в вооруженной блокировке территории.
"Суд приговорил Олейника к наказанию в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Российский суд не стал выдворять украинца из-за угрозы мобилизации в ВСУ
6 мая, 06:33
 
ПроисшествияКурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала