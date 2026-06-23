Краткий пересказ от РИА ИИ Медицинское оборудование из роддома в Славянске демонтируют и вывозят в Харьковскую область.

Здание роддома в Славянске планируется использовать украинскими военными в качестве склада и пункта временной дислокации.

Эвакуация местного населения не проводится, при этом из города в принудительном порядке вывозят детей.

ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Медицинское оборудование из роддома в подконтрольном ВСУ Славянске в Донецкой Народной Республике демонтируют и вывозят в Харьковскую область, а само здание будет использовано украинскими военными в качестве склада и пункта временной дислокации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Проводятся демонтаж и вывоз медицинского оборудования. Роддом города Славянска перемещают в город Лозовая Харьковской области в связи с приближением линии фронта", – сказал собеседник агентства.

По его словам, после переезда здание роддома планируется использовать для нужд украинских военных, в том числе в качестве склада и пункта временной дислокации.

Представитель силовых структур отметил, что учителям школ, медицинским работникам, сотрудникам коммунальных предприятий и госслужащим указаний об эвакуации не поступало. Эвакуация местного населения не проводится, при этом из города в принудительном порядке вывозят детей.