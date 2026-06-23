Рейтинг@Mail.ru
Роддом в Славянске демонтируют и вывозят в Харьковскую область - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 23.06.2026
Роддом в Славянске демонтируют и вывозят в Харьковскую область

Оборудование роддома Славянска вывозят в Харьковскую область, здание отдают ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медицинское оборудование из роддома в Славянске демонтируют и вывозят в Харьковскую область.
  • Здание роддома в Славянске планируется использовать украинскими военными в качестве склада и пункта временной дислокации.
  • Эвакуация местного населения не проводится, при этом из города в принудительном порядке вывозят детей.
ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Медицинское оборудование из роддома в подконтрольном ВСУ Славянске в Донецкой Народной Республике демонтируют и вывозят в Харьковскую область, а само здание будет использовано украинскими военными в качестве склада и пункта временной дислокации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Проводятся демонтаж и вывоз медицинского оборудования. Роддом города Славянска перемещают в город Лозовая Харьковской области в связи с приближением линии фронта", – сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Киев готовится к потере всей Славянско-Краматорской агломерации
15 июня, 14:13
По его словам, после переезда здание роддома планируется использовать для нужд украинских военных, в том числе в качестве склада и пункта временной дислокации.
Представитель силовых структур отметил, что учителям школ, медицинским работникам, сотрудникам коммунальных предприятий и госслужащим указаний об эвакуации не поступало. Эвакуация местного населения не проводится, при этом из города в принудительном порядке вывозят детей.
В середине июня 2026 года Минобороны РФ сообщало, что Киев активно готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации. Украинские власти с 9 июня проводят принудительную эвакуацию семей с детьми до 17 лет из Краматорска, а также вывозят персонал и мощности ключевых предприятий. В Минобороны подчеркивали, что, несмотря на бравурные заявления о скором переломе, Киев активно готовится к утрате агломерации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскХарьковская областьКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала