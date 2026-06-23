Роддом в Славянске демонтируют и вывозят в Харьковскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медицинское оборудование из роддома в Славянске демонтируют и вывозят в Харьковскую область.
- Здание роддома в Славянске планируется использовать украинскими военными в качестве склада и пункта временной дислокации.
- Эвакуация местного населения не проводится, при этом из города в принудительном порядке вывозят детей.
ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Медицинское оборудование из роддома в подконтрольном ВСУ Славянске в Донецкой Народной Республике демонтируют и вывозят в Харьковскую область, а само здание будет использовано украинскими военными в качестве склада и пункта временной дислокации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Проводятся демонтаж и вывоз медицинского оборудования. Роддом города Славянска перемещают в город Лозовая Харьковской области в связи с приближением линии фронта", – сказал собеседник агентства.
По его словам, после переезда здание роддома планируется использовать для нужд украинских военных, в том числе в качестве склада и пункта временной дислокации.
Представитель силовых структур отметил, что учителям школ, медицинским работникам, сотрудникам коммунальных предприятий и госслужащим указаний об эвакуации не поступало. Эвакуация местного населения не проводится, при этом из города в принудительном порядке вывозят детей.
В середине июня 2026 года Минобороны РФ сообщало, что Киев активно готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации. Украинские власти с 9 июня проводят принудительную эвакуацию семей с детьми до 17 лет из Краматорска, а также вывозят персонал и мощности ключевых предприятий. В Минобороны подчеркивали, что, несмотря на бравурные заявления о скором переломе, Киев активно готовится к утрате агломерации.
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