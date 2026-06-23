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В армянском СК назвали причину обыска в доме армянского оппозиционера - РИА Новости, 23.06.2026
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16:10 23.06.2026
В армянском СК назвали причину обыска в доме армянского оппозиционера

СК: обыск в доме армянского оппозиционера связан декларированием имущества

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В доме депутата армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхана Сагателяна прошел обыск.
  • Ишхан Сагателян представил декларацию о доходах, в которой указал имущество, на которое был наложен арест, что стало основанием для инициирования уголовного производства.
  • В ходе досудебного следствия было инициировано еще одно уголовное производство по статье об уклонении должника от представления декларации о составе, количестве и местонахождении принадлежащего ему имущества и имущественных прав, и оба уголовных производства были соединены.
ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Обыск в доме депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхана Сагателяна был связан декларированием им находящегося под арестом имущества, сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.
Ранее Сагателян сообщил журналистам, что силовики пришли к нему "на основании какой-то смешной статьи за невыполнение требований службы принудительного исполнения, и по какой-то непонятной причине".
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"И.С. (Ишхан Сагателян – ред.) 28 апреля представил декларацию о доходах, в которой, среди прочего, указал имущество, на которое был наложен арест. На основании полученного сообщения было инициировано уголовное производство по признакам статьи "незаконные действия в отношении имущества, находящегося под арестом", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что в ходе досудебного следствия было инициировано еще одно уголовное производство по статье "уклонение должника от представления декларации о составе, количестве и местонахождении принадлежащего ему на праве собственности имущества и имущественных прав". Указанные уголовные производства были соединены, заявили в пресс-службе.
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