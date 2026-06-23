В армянском СК назвали причину обыска в доме армянского оппозиционера

Краткий пересказ от РИА ИИ В доме депутата армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхана Сагателяна прошел обыск.

Ишхан Сагателян представил декларацию о доходах, в которой указал имущество, на которое был наложен арест, что стало основанием для инициирования уголовного производства.

В ходе досудебного следствия было инициировано еще одно уголовное производство по статье об уклонении должника от представления декларации о составе, количестве и местонахождении принадлежащего ему имущества и имущественных прав, и оба уголовных производства были соединены.

ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Обыск в доме депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхана Сагателяна был связан декларированием им находящегося под арестом имущества, сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.

Ранее Сагателян сообщил журналистам, что силовики пришли к нему "на основании какой-то смешной статьи за невыполнение требований службы принудительного исполнения, и по какой-то непонятной причине".

"И.С. (Ишхан Сагателян – ред.) 28 апреля представил декларацию о доходах, в которой, среди прочего, указал имущество, на которое был наложен арест. На основании полученного сообщения было инициировано уголовное производство по признакам статьи "незаконные действия в отношении имущества, находящегося под арестом", - говорится в сообщении СК.