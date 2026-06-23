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Противодействие атакам БПЛА будет улучшаться, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2026
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17:36 23.06.2026 (обновлено: 18:57 23.06.2026)
Противодействие атакам БПЛА будет улучшаться, заявил Шойгу

Шойгу: противодействие атакам БПЛА будет улучшаться, власти следят за этим

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отвечает на вопросы журналистов по итогам встречи представителей по безопасности стран БРИКС в Нью-Дели. 23 июня 2026
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отвечает на вопросы журналистов по итогам встречи представителей по безопасности стран БРИКС в Нью-Дели. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отвечает на вопросы журналистов по итогам встречи представителей по безопасности стран БРИКС в Нью-Дели. 23 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что ситуация с противодействием атакам БПЛА будет улучшаться.
  • Власти России, включая главу государства, Минобороны и губернаторов, уделяют большое внимание созданию новых систем противодействия БПЛА.
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн — РИА Новости. Ситуация с противодействием атакам БПЛА будет улучшаться, власти России уделяют этому огромное внимание, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу по итогам визита в Индию.
"Идет большая работа по созданию новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам новых рубежей. Огромное внимание этому уделяет глава государства, Минобороны, губернаторы, промышленность. Поэтому я надеюсь, что по мере реализации новых проектов, новых систем, естественно, ситуация должна улучшаться", — ответил он на вопрос, как Россия будет отвечать на усилившиеся удары Украины по гражданским объектам, в том числе в Крыму.
"Но, как вы знаете, ничто не стоит на месте — и враг в том числе. Если у нас совершенствуется система защиты, то там, естественно, совершенствуется система нападения. Вопрос непростой, вопрос сложный, но работа идет и, поверьте мне, работа активная. Активная — это даже мягко сказано. Работают по всем направлениям все министерства без исключения. Это Министерство энергетики, Министерство транспорта, предприятия промышленного комплекса, Министерство промышленности", — добавил Шойгу.
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