Противодействие атакам БПЛА будет улучшаться, заявил Шойгу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что ситуация с противодействием атакам БПЛА будет улучшаться.
- Власти России, включая главу государства, Минобороны и губернаторов, уделяют большое внимание созданию новых систем противодействия БПЛА.
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн — РИА Новости. Ситуация с противодействием атакам БПЛА будет улучшаться, власти России уделяют этому огромное внимание, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу по итогам визита в Индию.
"Идет большая работа по созданию новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам новых рубежей. Огромное внимание этому уделяет глава государства, Минобороны, губернаторы, промышленность. Поэтому я надеюсь, что по мере реализации новых проектов, новых систем, естественно, ситуация должна улучшаться", — ответил он на вопрос, как Россия будет отвечать на усилившиеся удары Украины по гражданским объектам, в том числе в Крыму.
"Но, как вы знаете, ничто не стоит на месте — и враг в том числе. Если у нас совершенствуется система защиты, то там, естественно, совершенствуется система нападения. Вопрос непростой, вопрос сложный, но работа идет и, поверьте мне, работа активная. Активная — это даже мягко сказано. Работают по всем направлениям все министерства без исключения. Это Министерство энергетики, Министерство транспорта, предприятия промышленного комплекса, Министерство промышленности", — добавил Шойгу.