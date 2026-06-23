Противодействие атакам БПЛА будет улучшаться, заявил Шойгу

"Но, как вы знаете, ничто не стоит на месте — и враг в том числе. Если у нас совершенствуется система защиты, то там, естественно, совершенствуется система нападения. Вопрос непростой, вопрос сложный, но работа идет и, поверьте мне, работа активная. Активная — это даже мягко сказано. Работают по всем направлениям все министерства без исключения. Это Министерство энергетики, Министерство транспорта, предприятия промышленного комплекса, Министерство промышленности", — добавил Шойгу.