Российско-эмиратские отношения динамично развиваются, заявил Шойгу

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и ОАЭ являются стратегическими партнерами и оперативно учитывают интересы друг друга при выстраивании внешнеполитического курса.

Контакты по линии советов безопасности вносят особый вклад в развитие стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу пригласил Али Аль Шамси принять участие во втором международном форуме по безопасности в РФ в мае 2027 года.

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн - РИА Новости. Россия и ОАЭ, являясь стратегическими партнерами, оперативно учитывают интересы друг друга при выстраивании внешнеполитического курса, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на встрече с генеральным секретарем Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Аль Шамси.

"Российско-эмиратские отношения, имеющие характер стратегического партнерства, динамично развиваются, несмотря на сохраняющуюся непростую международную обстановку", - констатировал Шойгу

По его оценке, особый вклад в развитие стратегического партнерства вносят контакты по линии советов безопасности.

"Налаженный диалог позволяет нам обмениваться актуальной и чувствительной информацией как по региональной, так и по глобальной проблематике, оперативно учитывать интересы друг друга при дальнейшем выстраивании внешнеполитического курса, в том числе на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке", - отметил секретарь СБ РФ