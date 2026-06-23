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Российско-эмиратские отношения динамично развиваются, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2026
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11:01 23.06.2026 (обновлено: 11:43 23.06.2026)
Российско-эмиратские отношения динамично развиваются, заявил Шойгу

Шойгу: российско-эмиратские отношения динамично развиваются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу и генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Мохаммед Хаммад Аль Шамси. 23 июня 2026
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу и генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Мохаммед Хаммад Аль Шамси. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу и генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Мохаммед Хаммад Аль Шамси. 23 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и ОАЭ являются стратегическими партнерами и оперативно учитывают интересы друг друга при выстраивании внешнеполитического курса.
  • Контакты по линии советов безопасности вносят особый вклад в развитие стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.
  • Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу пригласил Али Аль Шамси принять участие во втором международном форуме по безопасности в РФ в мае 2027 года.
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн - РИА Новости. Россия и ОАЭ, являясь стратегическими партнерами, оперативно учитывают интересы друг друга при выстраивании внешнеполитического курса, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на встрече с генеральным секретарем Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Аль Шамси.
"Российско-эмиратские отношения, имеющие характер стратегического партнерства, динамично развиваются, несмотря на сохраняющуюся непростую международную обстановку", - констатировал Шойгу.
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По его оценке, особый вклад в развитие стратегического партнерства вносят контакты по линии советов безопасности.
"Налаженный диалог позволяет нам обмениваться актуальной и чувствительной информацией как по региональной, так и по глобальной проблематике, оперативно учитывать интересы друг друга при дальнейшем выстраивании внешнеполитического курса, в том числе на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке", - отметил секретарь СБ РФ.
Шойгу пригласил Али Аль Шамси принять участие во втором международном форуме по безопасности, который пройдет в РФ в мае 2027 года.
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