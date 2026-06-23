Шойгу рассказал, работу каких механизмов нужно отладить странам БРИКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн - РИА Новости. Странам БРИКС важно наладить работу в рамках проектов по созданию расчетно-депозитарного, клирингового и перестраховочного механизмов, зерновой биржи и новой инвестиционной платформы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.