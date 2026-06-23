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Шойгу рассказал, работу каких механизмов нужно отладить странам БРИКС - РИА Новости, 23.06.2026
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10:01 23.06.2026
Шойгу рассказал, работу каких механизмов нужно отладить странам БРИКС

Шойгу: странам БРИКС важно наладить работу в рамках инвестиционной платформы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о важности налаживания работы в рамках проектов по созданию расчетно-депозитарного, клирингового и перестраховочного механизмов, зерновой биржи и новой инвестиционной платформы в БРИКС.
  • Наиболее перспективными в БРИКС считаются проекты по созданию механизмов и платформ, не подверженных внешнему влиянию.
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн - РИА Новости. Странам БРИКС важно наладить работу в рамках проектов по созданию расчетно-депозитарного, клирингового и перестраховочного механизмов, зерновой биржи и новой инвестиционной платформы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
"Не менее важно наладить работу в рамках ранее одобренных, в том числе на высшем уровне, решений. Наиболее перспективными в данном отношении видим проекты по созданию не подверженных внешнему влиянию расчетно-депозитарного, клирингового и перестраховочного механизмов, зерновой биржи БРИКС и новой инвестиционной платформы", - сказал он на сессии "Преодоление нетипичных вызовов в сфере безопасности: БРИКС в непредсказуемом мире".
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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