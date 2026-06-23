Краткий пересказ от РИА ИИ Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны активно и цинично используют сценарии «цветных революций».

Для дестабилизации социально-политической обстановки на Ближнем Востоке используются современные информационно-коммуникационные технологии, включая нелегально завозимые терминалы Starlink и OneWeb.

Шойгу подчеркнул необходимость создания независимой инфраструктуры для стран БРИКС и предложил использовать создаваемую Россией низкоорбитальную спутниковую систему.

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн - РИА Новости. Западные страны все более активно и цинично используют сценарии "цветных революций", последние события на Ближнем Востоке это ярко демонстрируют, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Последние события на Ближнем Востоке ярко демонстрируют все более активное и циничное использование Западом сценариев "цветных революций". В целях дестабилизации социально-политической обстановки путем манипулирования общественным мнением используются все современные информационно-коммуникационные технологии, включая нелегально завозимые из-за рубежа терминалы Starlink и OneWeb ", - сказал Шойгу на сессии "Преодоление нетипичных вызовов в сфере безопасности: БРИКС в непредсказуемом мире".

Шойгу подчеркнул, что страны БРИКС нуждаются в создании независимой инфраструктуры. "Альтернативой для государств глобального Юга и Востока могло бы стать использование создаваемой Россией низкоорбитальной спутниковой системы", - добавил секретарь Совета безопасности.

Шестнадцатая встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Нью-Дели с 22 по 23 июня. В понедельник Шойгу прибыл в Индию для участия во встрече.