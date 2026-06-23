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Шойгу: безопасность стран БРИКС под угрозой из-за деградации права - РИА Новости, 23.06.2026
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09:41 23.06.2026
Шойгу: безопасность стран БРИКС под угрозой из-за деградации права

Шойгу: безопасность БРИКС под угрозой из-за деградации международного права

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что безопасность стран БРИКС находится под угрозой.
  • Международные организации теряют свою координирующую роль, а резолюции Совета Безопасности ООН игнорируются или нарушаются отдельными странами, отметил Шойгу.
  • По мнению Шойгу, БРИКС должен сыграть ключевую роль в формировании справедливой архитектуры международных отношений.
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн – РИА Новости. Безопасность стран БРИКС находится под угрозой, в нынешних условиях необходимо не допустить замены международной правовой системы на порядок, основанный на правилах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"В текущих международных условиях безопасность стран БРИКС постоянно находится под угрозой", - констатировал Шойгу, выступая на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
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"Центральная координирующая роль международных организаций во главе с ООН фактически сведена к нулю, отдельными странами поступательно игнорируются или нарушаются резолюции Совета Безопасности ООН, ВТО не защищает участников международной торговли, Всемирная организация здравоохранения в период наибольшего риска распространения коронавируса оперативно регистрировала вакцины только избранных стран, деятельность Всемирной продовольственной программы имеет ангажированный характер", - перечислил он.
В качестве примера Шойгу привел тот факт, что "обязательства по отношению к России в рамках "Черноморской инициативы" так и не были выполнены", и отметил, что "ОЗХО политизирует результаты расследований в отношении неугодных стран".
По его мнению, отдельного внимания заслуживает ситуация вокруг "такого одиозного механизма", как Международный уголовный суд, чья деятельность формирует прямую угрозу национальным суверенитетам незападных стран.
"В текущих условиях как никогда актуально проведение своего рода аудита международных институтов. Крайне важно сохранить за международно-правовой системой координирующую роль, которую пытаются подменить правом сильного, неким порядком, основанным на правилах", - указал секретарь СБ РФ.
На его взгляд, "именно БРИКС должен сыграть ключевую роль в выправлении ситуации в целях формирования справедливой архитектуры международных отношений".
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