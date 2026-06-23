Краткий пересказ от РИА ИИ
- Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что происходящее на Украине и в Европе создает почву для экстремизма и насилия.
- Шойгу считает общим долгом пресекать любые попытки реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников.
- Секретарь Совбеза обратил внимание на символичность даты встречи — 22 июня исполнилось ровно 85 лет с того дня, как нацистская Германия напала на Советский Союз.
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн - РИА Новости. Происходящее на Украине и в Европе создает почву для экстремизма и насилия, уверен секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Уроки прошлого помнят не все. То, что происходит сегодня на Украине и в целом в Европе, не только оскорбляет память десятков миллионов жертв нацизма, но и создает почву для экстремизма, насилия и межнациональной розни", - указал Шойгу, выступая на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
Секретарь Совбеза добавил, что считает общим долгом пресекать любые попытки реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников.
Шойгу обратил внимание на то, что нынешняя встреча проходит в символичные даты - 22 июня исполнилось ровно 85 лет с того дня, как нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Российский же народ свято хранит память о тех, кто ценой титанических усилий и своей жизни отвоевал Победу и спас мир от "коричневой чумы", подытожил Шойгу.