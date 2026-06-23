Шойгу назвал происходящее в Европе и на Украине почвой для экстремизма

Шойгу обратил внимание на то, что нынешняя встреча проходит в символичные даты - 22 июня исполнилось ровно 85 лет с того дня, как нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Российский же народ свято хранит память о тех, кто ценой титанических усилий и своей жизни отвоевал Победу и спас мир от "коричневой чумы", подытожил Шойгу.