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Российские школьники лидируют по числу золотых медалей на олимпиадах - РИА Новости, 23.06.2026
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02:27 23.06.2026 (обновлено: 10:23 23.06.2026)
Российские школьники лидируют по числу золотых медалей на олимпиадах

Кравцов: Россия лидирует по числу золотых медалей на школьных олимпиадах

© Фото : Минпросвещения РоссииРоссийские школьники, завоевавшие золотые медали по биологии на международной олимпиаде
Российские школьники, завоевавшие золотые медали по биологии на международной олимпиаде - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Минпросвещения России
Российские школьники, завоевавшие золотые медали по биологии на международной олимпиаде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские школьники лидируют по количеству золотых медалей на международных олимпиадах, опережая европейские страны и большинство других государств.
  • На олимпиаде по биологии — первой в этом сезоне — российская сборная завоевала шесть золотых медалей из шести возможных.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские школьники лидируют по количеству золотых медалей, завоеванных на международных олимпиадах, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
"По количеству золотых медалей Россия опережает все европейские страны и большинство других государств. Мы в тройке сильнейших по математике, физике, информатике, химии, биологии, искусственному интеллекту", — сказал он.
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В 2025 году российские сборные завоевали 44 из 44 возможных медалей на восьми основных олимпиадах, превзойдя результаты предшествующих лет, напомнил глава Минпросвещения.
По его словам, 22 мая завершилась первая олимпиад этого сезона — по биологии. Российские школьники получили там шесть золотых медалей из шести возможных и абсолютное первое место.
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