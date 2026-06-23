Российские школьники лидируют по числу золотых медалей на олимпиадах

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские школьники лидируют по количеству золотых медалей на международных олимпиадах, опережая европейские страны и большинство других государств.

На олимпиаде по биологии — первой в этом сезоне — российская сборная завоевала шесть золотых медалей из шести возможных.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские школьники лидируют по количеству золотых медалей, завоеванных на международных олимпиадах, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.

"По количеству золотых медалей Россия опережает все европейские страны и большинство других государств. Мы в тройке сильнейших по математике, физике, информатике, химии, биологии, искусственному интеллекту", — сказал он.

В 2025 году российские сборные завоевали 44 из 44 возможных медалей на восьми основных олимпиадах, превзойдя результаты предшествующих лет, напомнил глава Минпросвещения.