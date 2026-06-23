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Более 700 человек посетили мероприятия центра "Мой бизнес" в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2026
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Твой бизнес
 
16:51 23.06.2026
Более 700 человек посетили мероприятия центра "Мой бизнес" в Севастополе

Свыше 700 человек поучаствовали в мероприятиях центра "Мой бизнес" в Севастополе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 700 предпринимателей Севастополя приняли участие в 60 мероприятиях центра "Мой бизнес" с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, на площадке проходят бесплатные мастер-классы, лекции, семинары и курсы повышения квалификации.
"Мы регулярно проводим мероприятия, направленные на повышение успешности бизнеса. Но обучение и личностный рост – лишь одно из направлений нашей работы. Наша задача – обеспечить предпринимателям доступ ко всем инструментам, которые помогают расти и укреплять позиции на рынке", – подчеркнула директор центра "Мой бизнес" Елена Стоянова, ее слова приводит пресс-служба.
Центр оказывает предпринимателям комплексную поддержку. Например, они получают финансовую помощь – на площадке работают Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд, которые помогают привлекать заемные средства и получать поручительства. Также оказывается консультационная помощь по налогам, праву, бухучету, маркировке товаров и другим вопросам.
Кроме того, бизнес получает инфраструктурную поддержку – бесплатный доступ к переговорным комнатам и зоне коворкинга. Специалисты организации могут сопровождать инвестпроекты по принципу "одного окна".
Помощь предпринимателям оказывается в Севастополе по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаСевастопольЕлена Стоянова
 
 
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