Более 700 человек посетили мероприятия центра "Мой бизнес" в Севастополе

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 700 предпринимателей Севастополя приняли участие в 60 мероприятиях центра "Мой бизнес" с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, на площадке проходят бесплатные мастер-классы, лекции, семинары и курсы повышения квалификации.

"Мы регулярно проводим мероприятия, направленные на повышение успешности бизнеса. Но обучение и личностный рост – лишь одно из направлений нашей работы. Наша задача – обеспечить предпринимателям доступ ко всем инструментам, которые помогают расти и укреплять позиции на рынке", – подчеркнула директор центра "Мой бизнес" Елена Стоянова , ее слова приводит пресс-служба.

Центр оказывает предпринимателям комплексную поддержку. Например, они получают финансовую помощь – на площадке работают Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд, которые помогают привлекать заемные средства и получать поручительства. Также оказывается консультационная помощь по налогам, праву, бухучету, маркировке товаров и другим вопросам.

Кроме того, бизнес получает инфраструктурную поддержку – бесплатный доступ к переговорным комнатам и зоне коворкинга. Специалисты организации могут сопровождать инвестпроекты по принципу "одного окна".