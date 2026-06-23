Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе строят первую в России часовню при винодельне "Усадьба Александровская".
- Часовню возводят в память о защитниках Севастополя, а архитектурный стиль будет воссоздан по образцу романского стиля XI века.
- Строительство благословил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Первую в России часовню при винодельне строят в Севастополе, ее возводят в память о защитниках города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Усадьба Александровская" строит первую в России часовню при винодельне. Ее возводят в память о защитниках Севастополя. Подобные часовни встречаются во всем христианском мире от Греции до Херсонеса. Архитекторы воссоздадут редкий романский стиль 11 века со слюдяными окнами и каменным полом", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, обнаружив на плато Каратау следы исторических битв, основатель хозяйства Александр Лебедев посвятил будущую святыню бойцам, которые защищали Севастополь в разные эпохи.
Строительство благословил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Мастера с Афона создали уникальную мозаику с изображением Архангела Михаила, а кузнец Владимир из Пскова выковал крест, подсвечники и дверные ручки, рассказал губернатор.
Он отметил, что кровлю храма покроет древняя черепица, а на звоннице обретет вторую жизнь колокол из разрушенного монастыря.