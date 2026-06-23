Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили канадскую боевую бронированную машину Senator в районе Константиновки.
- Возгорание топлива произошло в результате серии точных попаданий ударных дронов.
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили канадскую боевую бронированную машину Senator в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе ведения воздушной разведки военнослужащие обнаружили канадскую бронемашину.
"В результате серии точных попаданий ударных дронов произошло возгорание топлива и ББМ противника была уничтожена",- говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии продолжают выполнять задачи по выявлению и поражению техники, вооружения и живой силы противника на данном направлении.
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