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Российские бойцы уничтожили бронемашину Senator под Константиновкой - РИА Новости, 23.06.2026
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08:05 23.06.2026
Российские бойцы уничтожили бронемашину Senator под Константиновкой

Бойцы "Южной" группировки уничтожили бронемашину Senator под Константиновкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили канадскую боевую бронированную машину Senator в районе Константиновки.
  • Возгорание топлива произошло в результате серии точных попаданий ударных дронов.
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили канадскую боевую бронированную машину Senator в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе ведения воздушной разведки военнослужащие обнаружили канадскую бронемашину.
"В результате серии точных попаданий ударных дронов произошло возгорание топлива и ББМ противника была уничтожена",- говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии продолжают выполнять задачи по выявлению и поражению техники, вооружения и живой силы противника на данном направлении.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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