Российские бойцы уничтожили бронемашину Senator под Константиновкой

ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили канадскую боевую бронированную машину Senator в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе ведения воздушной разведки военнослужащие обнаружили канадскую бронемашину.

В Минобороны отметили, что операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии продолжают выполнять задачи по выявлению и поражению техники, вооружения и живой силы противника на данном направлении.