Эксперт рассказал, как влажные салфетки вредят коже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Некоторые компоненты влажных салфеток, включая спирт и агрессивные моющие вещества, могут вызывать раздражение кожи.
- При выборе салфеток стоит избегать агрессивных моющих веществ, таких как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES), а также обращать внимание на консерванты DMDM hydantoin и diazolidinyl urea, которые могут вызывать нежелательные реакции кожи.
- Для ежедневного применения лучше выбирать салфетки с мягкими ПАВами, минимальным количеством ароматизаторов и гипоаллергенными консервантами.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Некоторые компоненты влажных салфеток, включая спирт и агрессивные моющие вещества, могут вызывать раздражение кожи, сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
"При выборе салфеток стоит обращать внимание на состав и избегать агрессивных моющих веществ, таких как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES)... Спирт в составе, включая этанол и изопропиловый спирт, при регулярном использовании может усиливать раздражение и ослаблять защитный липидный слой кожи", - сказал Дорохов "Газете.Ru".
По словам эксперта, агрессивные ПАВы усиливают очищающее действие, но одновременно чаще вызывают сухость и ощущение стянутости кожи.
Кроме того, специалист предупредил, что помимо ПАВов, нежелательные реакции кожи могут провоцировать и другие компоненты. Повышенный риск связан с консервантами DMDM hydantoin и diazolidinyl urea, которые при чувствительной коже часто вызывают покраснение, отметил Дорохов. Он добавил, что сильные отдушки могут провоцировать аллергию даже в небольшом количестве.
"Для ежедневного применения лучше выбирать салфетки с мягкими ПАВами, минимальным количеством ароматизаторов и гипоаллергенными консервантами. Для рук и лица подходят увлажняющие салфетки с нейтральным pH, для детской кожи - гипоаллергенные и без спирта. При покупке важно проверять, что выбранный товар подходит для новорожденных и прошел дерматологический и педиатрический контроль", - порекомендовал эксперт.
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