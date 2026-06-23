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Эксперт рассказал, как влажные салфетки вредят коже - РИА Новости, 23.06.2026
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16:22 23.06.2026 (обновлено: 16:31 23.06.2026)
Эксперт рассказал, как влажные салфетки вредят коже

Химик Дорохов: некоторые компоненты влажных салфеток могут вызывать раздражение

© Shutterstock/FOTODOM / megafloppДевушка протирает руки влажной салфеткой
Девушка протирает руки влажной салфеткой - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / megaflopp
Девушка протирает руки влажной салфеткой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые компоненты влажных салфеток, включая спирт и агрессивные моющие вещества, могут вызывать раздражение кожи.
  • При выборе салфеток стоит избегать агрессивных моющих веществ, таких как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES), а также обращать внимание на консерванты DMDM hydantoin и diazolidinyl urea, которые могут вызывать нежелательные реакции кожи.
  • Для ежедневного применения лучше выбирать салфетки с мягкими ПАВами, минимальным количеством ароматизаторов и гипоаллергенными консервантами.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Некоторые компоненты влажных салфеток, включая спирт и агрессивные моющие вещества, могут вызывать раздражение кожи, сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
"При выборе салфеток стоит обращать внимание на состав и избегать агрессивных моющих веществ, таких как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES)... Спирт в составе, включая этанол и изопропиловый спирт, при регулярном использовании может усиливать раздражение и ослаблять защитный липидный слой кожи", - сказал Дорохов "Газете.Ru".
По словам эксперта, агрессивные ПАВы усиливают очищающее действие, но одновременно чаще вызывают сухость и ощущение стянутости кожи.
Кроме того, специалист предупредил, что помимо ПАВов, нежелательные реакции кожи могут провоцировать и другие компоненты. Повышенный риск связан с консервантами DMDM hydantoin и diazolidinyl urea, которые при чувствительной коже часто вызывают покраснение, отметил Дорохов. Он добавил, что сильные отдушки могут провоцировать аллергию даже в небольшом количестве.
"Для ежедневного применения лучше выбирать салфетки с мягкими ПАВами, минимальным количеством ароматизаторов и гипоаллергенными консервантами. Для рук и лица подходят увлажняющие салфетки с нейтральным pH, для детской кожи - гипоаллергенные и без спирта. При покупке важно проверять, что выбранный товар подходит для новорожденных и прошел дерматологический и педиатрический контроль", - порекомендовал эксперт.
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