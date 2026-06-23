Эксперт рассказал, как влажные салфетки вредят коже

Краткий пересказ от РИА ИИ Некоторые компоненты влажных салфеток, включая спирт и агрессивные моющие вещества, могут вызывать раздражение кожи.

При выборе салфеток стоит избегать агрессивных моющих веществ, таких как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES), а также обращать внимание на консерванты DMDM hydantoin и diazolidinyl urea, которые могут вызывать нежелательные реакции кожи.

Для ежедневного применения лучше выбирать салфетки с мягкими ПАВами, минимальным количеством ароматизаторов и гипоаллергенными консервантами.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Некоторые компоненты влажных салфеток, включая спирт и агрессивные моющие вещества, могут вызывать раздражение кожи, сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

"При выборе салфеток стоит обращать внимание на состав и избегать агрессивных моющих веществ, таких как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES)... Спирт в составе, включая этанол и изопропиловый спирт, при регулярном использовании может усиливать раздражение и ослаблять защитный липидный слой кожи", - сказал Дорохов "Газете.Ru"

По словам эксперта, агрессивные ПАВы усиливают очищающее действие, но одновременно чаще вызывают сухость и ощущение стянутости кожи.

Кроме того, специалист предупредил, что помимо ПАВов, нежелательные реакции кожи могут провоцировать и другие компоненты. Повышенный риск связан с консервантами DMDM hydantoin и diazolidinyl urea, которые при чувствительной коже часто вызывают покраснение, отметил Дорохов. Он добавил, что сильные отдушки могут провоцировать аллергию даже в небольшом количестве.