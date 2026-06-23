Исследование показало, какую семью россиянки считают идеальной

Краткий пересказ от РИА ИИ 58% россиянок считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей.

Главными составляющими семейного счастья участницы исследования назвали любовь и взаимопонимание, доверие и материальное благополучие.

Более 65% опрошенных считают, что хороший брак — это когда каждый делает то, что лучше умеет.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более половины (58%) россиянок назвали идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей, следует из результатов исследования, которые приводит Национальный центр "Россия".

"Для абсолютного большинства опрошенных семья немыслима без детей. 58% считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей, а еще 23% уверены, что детей в семье должно быть трое или больше. Только 11% признают идеальной семью с одним ребенком, а доля женщин, высказавшихся за семью без детей, крайне низка — меньше 4%", - следует из результатов исследования.

Участницы исследования также выбрали главные составляющие семейного счастья.

"На первом месте оказались любовь и взаимопонимание (16,5%). Почти так же важно доверие (15,5%). На третьем месте — материальное благополучие (15,2%). Кроме того, в топ-5 важнейших составляющих семьи вошли забота (14,6%) и ответственное отношение к детям (12,8%)", - говорится в исследовании.

Более 65% опрошенных считают, что хороший брак - это когда каждый делает то, что лучше умеет. Почти 20% женщин уверены, что обязанности в семье должны разделяться поровну. Порядка 8,2% россиянок предпочли бы передавать основную часть бытовых задач помощникам или сервисам, 5,4% опрошенных считают, что за быт должна отвечать именно женщина.

Исследование Национального центра "Россия" прошло с 3 по 8 июня совместно с проектом "Леди Mail" в преддверии III Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца". В исследовании приняли участие 1 712 россиянок. Основной возраст участниц — 35–54 года (63%), семейное положение — замужем (58%).