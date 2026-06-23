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Исследование показало, какую семью россиянки считают идеальной - РИА Новости, 23.06.2026
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23:42 23.06.2026
Исследование показало, какую семью россиянки считают идеальной

Национальный центр "Россия": 58% россиянок назвали семью с 2 детьми идеальной

© Fotolia / Sunny studioСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Fotolia / Sunny studio
Семья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 58% россиянок считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей.
  • Главными составляющими семейного счастья участницы исследования назвали любовь и взаимопонимание, доверие и материальное благополучие.
  • Более 65% опрошенных считают, что хороший брак — это когда каждый делает то, что лучше умеет.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более половины (58%) россиянок назвали идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей, следует из результатов исследования, которые приводит Национальный центр "Россия".
"Для абсолютного большинства опрошенных семья немыслима без детей. 58% считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей, а еще 23% уверены, что детей в семье должно быть трое или больше. Только 11% признают идеальной семью с одним ребенком, а доля женщин, высказавшихся за семью без детей, крайне низка — меньше 4%", - следует из результатов исследования.
Участницы исследования также выбрали главные составляющие семейного счастья.
"На первом месте оказались любовь и взаимопонимание (16,5%). Почти так же важно доверие (15,5%). На третьем месте — материальное благополучие (15,2%). Кроме того, в топ-5 важнейших составляющих семьи вошли забота (14,6%) и ответственное отношение к детям (12,8%)", - говорится в исследовании.
Более 65% опрошенных считают, что хороший брак - это когда каждый делает то, что лучше умеет. Почти 20% женщин уверены, что обязанности в семье должны разделяться поровну. Порядка 8,2% россиянок предпочли бы передавать основную часть бытовых задач помощникам или сервисам, 5,4% опрошенных считают, что за быт должна отвечать именно женщина.
Исследование Национального центра "Россия" прошло с 3 по 8 июня совместно с проектом "Леди Mail" в преддверии III Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца". В исследовании приняли участие 1 712 россиянок. Основной возраст участниц — 35–54 года (63%), семейное положение — замужем (58%).
Первый Всероссийский свадебный фестиваль состоялся в 2024 году в рамках международной выставки-форума "Россия". На фестивале поженилась 221 пара. В 2025 году мероприятие состоялось в Национальном центре "Россия", где брачный союз заключили 206 пар. В этом году фестиваль пройдет в Москве с 8 по 9 июля.
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