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Посол России принял семью испанской школьницы, написавшей письмо Путину - РИА Новости, 23.06.2026
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18:21 23.06.2026 (обновлено: 18:30 23.06.2026)
Посол России принял семью испанской школьницы, написавшей письмо Путину

Посол РФ в Мадриде принял испанскую написавшую письмо Путину школьницу

© Фото : Посольство РФ в ИспанииПосол России в Испании Юрий Клименко принял семью испанской школьницы Люсии, которая ранее написала письмо президенту России Владимиру Путину
Посол России в Испании Юрий Клименко принял семью испанской школьницы Люсии, которая ранее написала письмо президенту России Владимиру Путину - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Посольство РФ в Испании
Посол России в Испании Юрий Клименко принял семью испанской школьницы Люсии, которая ранее написала письмо президенту России Владимиру Путину
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Испании Юрий Клименко принял семью испанской школьницы Люсии из Овьедо, которая написала письмо Путину.
  • Люсия с детства интересуется Россией и ее культурой, планирует посвятить себя медицине и обсуждала возможности получения образования в России во время встречи в посольстве.
  • В посольстве рассказали о международных молодежных форумах и фестивалях, в том числе о Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге 11–17 сентября, и отметили возможность участия в них Люсии при условии успешной учебы и активной общественной деятельности.
МАДРИД, 23 июн - РИА Новости. Посол России в Испании Юрий Клименко принял семью испанской школьницы Люсии из города Овьедо, которая ранее написала письмо президенту России Владимиру Путину, выразив желание в будущем представлять РФ на международных форумах, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мадриде.
"Поводом для теплой встречи послужила история Люсии, которая в июле 2025 года обратилась к послу России с просьбой передать свое послание на имя президента Российской Федерации. Мы не оставили это обращение без внимания и направили его по назначению", - рассказали в дипмиссии.
В посольстве отметили, что Люсия с детства проявляет искренний интерес к России, ее культуре, истории, литературе, музыке и спорту. В дипмиссии также обратили внимание на ее бережное отношение к культурному и историческому наследию страны и близость к ее духовно-нравственным ценностям.
Во время встречи с Люсией и ее родителями в дипмиссии обсудили будущий профессиональный путь девушки. Она планирует посвятить себя медицине. В посольстве пожелали ей успехов и рассказали о возможностях получения образования в России, а также изучения русского языка в Испании.
Кроме того, Люсии рассказали о крупных международных молодежных форумах и фестивалях, которые объединяют талантливых и инициативных людей из разных стран. В посольстве, в частности, напомнили о Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге 11-17 сентября.
"При условии успешной учебы, активной общественной деятельности и накопления соответствующего опыта у Люсии в будущем вполне может появиться возможность стать участницей подобных мероприятий", - сказали в ведомстве.
В посольстве отметили, что участие в подобных форумах часто становится отправной точкой для реализации международных инициатив. Дипмиссия также поблагодарила Люсию и ее родителей за теплое и уважительное отношение к России.
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