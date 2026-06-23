Посол России принял семью испанской школьницы, написавшей письмо Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Испании Юрий Клименко принял семью испанской школьницы Люсии из Овьедо, которая написала письмо Путину.

Люсия с детства интересуется Россией и ее культурой, планирует посвятить себя медицине и обсуждала возможности получения образования в России во время встречи в посольстве.

В посольстве рассказали о международных молодежных форумах и фестивалях, в том числе о Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге 11–17 сентября, и отметили возможность участия в них Люсии при условии успешной учебы и активной общественной деятельности.

МАДРИД, 23 июн - РИА Новости. Посол России в Испании Юрий Клименко принял семью испанской школьницы Люсии из города Овьедо, которая ранее написала письмо президенту России Владимиру Путину, выразив желание в будущем представлять РФ на международных форумах, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мадриде.

"Поводом для теплой встречи послужила история Люсии, которая в июле 2025 года обратилась к послу России с просьбой передать свое послание на имя президента Российской Федерации. Мы не оставили это обращение без внимания и направили его по назначению", - рассказали в дипмиссии.

В посольстве отметили, что Люсия с детства проявляет искренний интерес к России, ее культуре, истории, литературе, музыке и спорту. В дипмиссии также обратили внимание на ее бережное отношение к культурному и историческому наследию страны и близость к ее духовно-нравственным ценностям.

Во время встречи с Люсией и ее родителями в дипмиссии обсудили будущий профессиональный путь девушки. Она планирует посвятить себя медицине. В посольстве пожелали ей успехов и рассказали о возможностях получения образования в России, а также изучения русского языка в Испании.

Кроме того, Люсии рассказали о крупных международных молодежных форумах и фестивалях, которые объединяют талантливых и инициативных людей из разных стран. В посольстве, в частности, напомнили о Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге 11-17 сентября.

"При условии успешной учебы, активной общественной деятельности и накопления соответствующего опыта у Люсии в будущем вполне может появиться возможность стать участницей подобных мероприятий", - сказали в ведомстве.