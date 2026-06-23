Российские вузы готовы к приемной кампании 2026 года, заявил Фальков

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские вузы готовы к приемной кампании 2026 года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Хотел бы отметить, что вузы готовы к приемной кампании", - сказал Фальков на совещании.