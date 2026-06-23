Российские вузы готовы к приемной кампании 2026 года, заявил Фальков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фальков сообщил о готовности российских вузов к приемной кампании 2026 года.
- Он выступил с докладом на совещании Путина с членами правительства России в режиме видеоконференции.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские вузы готовы к приемной кампании 2026 года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Фальков в ходе совещания выступил с докладом.
"Хотел бы отметить, что вузы готовы к приемной кампании", - сказал Фальков на совещании.
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