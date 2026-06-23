Фальков рассказал о переходе на новую модель высшего образования

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия планирует завершить переход на новую модель высшего образования в течение трех лет, заявил Фальков.

Пилотный проект расширили до 17 университетов с 581 образовательной программой.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия завершит переход на новую модель высшего образования в течение трех лет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Поскольку по факту мы стартовали в 2023 году и у нас только начинаться будут первые выпуски, если не брать магистратуру, а имеется в виду тех, кто поступал на первый курс, то мы планируем, что этот плавный переход в предстоящие три года мы завершим", — сказал он на совещании Владимира Путина с правительством.

Крайним сроком по переходу вузов на новую модель образования должен стать 2030-й. По его словам, этот процесс будет постепенным и понятным для абитуриентов.

"Новая модель в ее основных элементах, она сложилась и принята и обществом, и профессиональным сообществом. Поэтому по отдельным укрупненным группам специальностей, начиная с 2027 года, будем активно переходить", — пояснил Фальков.

Министр также рассказал о расширении пилотного проекта, в который теперь входят 17 университетов. Студенты будут обучаться по 581 образовательной программе.

О старте пробного проекта объявили в мае 2023 года. В нем участвовали шесть вузов: МАИ , МИСИС , МПГУ , Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.