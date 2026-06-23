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Фальков рассказал о переходе на новую модель высшего образования - РИА Новости, 23.06.2026
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16:55 23.06.2026 (обновлено: 18:29 23.06.2026)
Фальков рассказал о переходе на новую модель высшего образования

Фальков: РФ в течение 3 лет завершит переход на новую модель высшего образования

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия планирует завершить переход на новую модель высшего образования в течение трех лет, заявил Фальков.
  • Пилотный проект расширили до 17 университетов с 581 образовательной программой.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия завершит переход на новую модель высшего образования в течение трех лет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Поскольку по факту мы стартовали в 2023 году и у нас только начинаться будут первые выпуски, если не брать магистратуру, а имеется в виду тех, кто поступал на первый курс, то мы планируем, что этот плавный переход в предстоящие три года мы завершим", — сказал он на совещании Владимира Путина с правительством.
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Крайним сроком по переходу вузов на новую модель образования должен стать 2030-й. По его словам, этот процесс будет постепенным и понятным для абитуриентов.
"Новая модель в ее основных элементах, она сложилась и принята и обществом, и профессиональным сообществом. Поэтому по отдельным укрупненным группам специальностей, начиная с 2027 года, будем активно переходить", — пояснил Фальков.
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Министр также рассказал о расширении пилотного проекта, в который теперь входят 17 университетов. Студенты будут обучаться по 581 образовательной программе.
О старте пробного проекта объявили в мае 2023 года. В нем участвовали шесть вузов: МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.
В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального обучения, нацеленным на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров.
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