Россия вышла из тренда оттока медработников, заявил Мурашко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия вышла из тренда оттока медицинских кадров, который усилился после пандемии коронавируса.
- С 2020 года прием на программы специалитета вырос на 43,5%, в ординатуру — на 30%, а на программы среднего профессионального образования — на 49%.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия вышла из тренда оттока медицинских кадров, с которым столкнулся весь мир после пандемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он также отметил, что формирование устойчивого кадрового потенциала страны в сфере здравоохранения во многом зависит от численности приема в вузы. Так, с 2020 года прием на программы специалитета вырос на 43,5%, в ординатуру - на 30%.
"Особо хочу отметить рекордный рост приема на программы среднего профессионального образования - 49%", - подчеркнул Мурашко.
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