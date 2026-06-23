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Россия вышла из тренда оттока медработников, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.06.2026
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17:34 23.06.2026
Россия вышла из тренда оттока медработников, заявил Мурашко

Мурашко: Россия вышла из тренда оттока медицинских кадров

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия вышла из тренда оттока медицинских кадров, который усилился после пандемии коронавируса.
  • С 2020 года прием на программы специалитета вырос на 43,5%, в ординатуру — на 30%, а на программы среднего профессионального образования — на 49%.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия вышла из тренда оттока медицинских кадров, с которым столкнулся весь мир после пандемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Нам удалось переломить стойкий и крайне негативный тренд на снижение численности медицинских работников, который усилился в пандемию", - сказал Мурашко в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он также отметил, что формирование устойчивого кадрового потенциала страны в сфере здравоохранения во многом зависит от численности приема в вузы. Так, с 2020 года прием на программы специалитета вырос на 43,5%, в ординатуру - на 30%.
"Особо хочу отметить рекордный рост приема на программы среднего профессионального образования - 49%", - подчеркнул Мурашко.
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Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
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