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Более 40 регионов запретят продажу алкоголя в День молодежи - РИА Новости, 23.06.2026
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08:04 23.06.2026 (обновлено: 10:30 23.06.2026)
Более 40 регионов запретят продажу алкоголя в День молодежи

Алкоголь не будут продавать в 43 регионах в День молодежи

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День молодежи, 27 июня, более чем в 40 российских регионах запретят продажу алкоголя.
  • Минпросвещения также рекомендовало провести выпускные в эту субботу.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более чем в 40 российских регионах запретят продажу алкоголя в День молодежи, выяснило РИА Новости, проанализировав документы местных властей.
В этом году праздник отметят 27 июня. Минпросвещения рекомендовало провести выпускные также в ближайшую субботу.
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Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Башкирии, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, КЧР, Коми, Марий Эл, Мордовии, Хакасии, Чувашии, ДНР, ЛНР, ЯНАО, Ненецком и Чукотском АО, Севастополе.
Кроме того, ограничения распространятся на Хабаровский, Камчатский и Забайкальский края. Их введут и в Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Запорожской и Херсонской областях.
Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Башкирии, Республике Алта, Дагестане, Калмыкии, КЧР, Коми, Марий Эл, Мордовии, Хакасии, Чувашии, ДНР, ЛНР, ЯНАО, Ненецком и Чукотском АО, Севастополе.
В Петербурге 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников "Алые паруса", поэтому в северной столице также введут запрет.
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ОбществоРеспублика БашкортостанРеспублика АлтайРеспублика ДагестанМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)РоссияРеспублика КалмыкияРеспублика Коми
 
 
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