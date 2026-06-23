Более 40 регионов запретят продажу алкоголя в День молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ В День молодежи, 27 июня, более чем в 40 российских регионах запретят продажу алкоголя.

Минпросвещения также рекомендовало провести выпускные в эту субботу.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более чем в 40 российских регионах запретят продажу алкоголя в День молодежи, выяснило РИА Новости, проанализировав документы местных властей.

В этом году праздник отметят 27 июня. Минпросвещения рекомендовало провести выпускные также в ближайшую субботу.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Башкирии, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, КЧР, Коми, Марий Эл, Мордовии, Хакасии, Чувашии, ДНР, ЛНР, ЯНАО, Ненецком и Чукотском АО, Севастополе.

Кроме того, ограничения распространятся на Хабаровский, Камчатский и Забайкальский края. Их введут и в Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Запорожской и Херсонской областях.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Башкирии, Республике Алта, Дагестане, Калмыкии, КЧР, Коми, Марий Эл, Мордовии, Хакасии, Чувашии, ДНР, ЛНР, ЯНАО, Ненецком и Чукотском АО, Севастополе.