Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что России суждено бороться с чумой нацизма, и в этой борьбе РФ обязательно победит.
- Посол подчеркнул, что Россия всегда стояла и будет стоять за правду и справедливость против нацизма.
- 22 июня в России отмечается День памяти и скорби, посвященный началу Великой Отечественной войны.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. России суждено бороться с чумой нацизма, и в этой борьбе РФ обязательно победит, заверил российской посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"История, как выясняется, далеко не всех и ничему не учит, но за нами подвиг наших предков, пример героической и мужественной борьбы, которая привела нас к победе и которая всегда будет приводить нас к победе, потому что именно наша страна, Россия, всегда стояла и будет стоять за правду, справедливость против черных сил нацизма, которые, к сожалению, 80 лет спустя поднимают голову. Эта болезнь, эта чума, с которой нам суждено бороться, и в этой борьбе мы обязательно победим", - сказал он на мероприятии в посольстве РФ в Вашингтоне, приуроченном ко Дню памяти и скорби.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.