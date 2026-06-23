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Россия обязательно победит в борьбе с чумой нацизма, заявил посол в США - РИА Новости, 23.06.2026
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05:23 23.06.2026
Россия обязательно победит в борьбе с чумой нацизма, заявил посол в США

Посол России в США Дарчиев заверил в российской победе над чумой нацизма

© Фото : МИД РоссииАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МИД России
Александр Дарчиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что России суждено бороться с чумой нацизма, и в этой борьбе РФ обязательно победит.
  • Посол подчеркнул, что Россия всегда стояла и будет стоять за правду и справедливость против нацизма.
  • 22 июня в России отмечается День памяти и скорби, посвященный началу Великой Отечественной войны.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. России суждено бороться с чумой нацизма, и в этой борьбе РФ обязательно победит, заверил российской посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"История, как выясняется, далеко не всех и ничему не учит, но за нами подвиг наших предков, пример героической и мужественной борьбы, которая привела нас к победе и которая всегда будет приводить нас к победе, потому что именно наша страна, Россия, всегда стояла и будет стоять за правду, справедливость против черных сил нацизма, которые, к сожалению, 80 лет спустя поднимают голову. Эта болезнь, эта чума, с которой нам суждено бороться, и в этой борьбе мы обязательно победим", - сказал он на мероприятии в посольстве РФ в Вашингтоне, приуроченном ко Дню памяти и скорби.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Посол России в США уверен, что нацизм будет сокрушен по итогам СВО
04:14
 
В миреРоссияВашингтон (штат)Александр Дарчиев
 
 
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