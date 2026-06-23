ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. России суждено бороться с чумой нацизма, и в этой борьбе РФ обязательно победит, заверил российской посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.