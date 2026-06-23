Роспотребнадзор назвал меры профилактики мелиоидоза

Краткий пересказ от РИА ИИ Основными мерами профилактики мелиоидоза являются отсутствие контакта с почвой и животными, а также соблюдение личной гигиены.

Необходимо избегать контакта с почвой, не ходить босиком, не купаться в пресных водоемах, особенно стоячих или медленнотекущих, а также ограничить контакты с животными.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Основными мерами профилактики мелиоидоза являются отсутствие контакта с почвой, животными и соблюдение личной гигиены, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Избегайте контакта с почвой: не ходите босиком, используйте закрытую обувь, отдыхайте на шезлонгах или постеленном коврике, царапины и мозоли обязательно закрывайте пластырем. Не купайтесь в пресных водоемах, особенно стоячих или медленнотекущих", - говорится в сообщении.

Кроме того, в поездках лучше ограничить контакты с животными, соблюдать правила личной гигиены и употреблять в пищу только безопасные продукты и воду.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что завозной случай мелиоидоза зарегистрирован в России у туристки, вернувшейся из Таиланда, она госпитализирована в тяжелом состоянии.