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Роспотребнадзор назвал меры профилактики мелиоидоза - РИА Новости, 23.06.2026
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09:20 23.06.2026
Роспотребнадзор назвал меры профилактики мелиоидоза

Роспотребнадзор: для профилактики мелиоидоза нужно сократить контакт с почвой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основными мерами профилактики мелиоидоза являются отсутствие контакта с почвой и животными, а также соблюдение личной гигиены.
  • Необходимо избегать контакта с почвой, не ходить босиком, не купаться в пресных водоемах, особенно стоячих или медленнотекущих, а также ограничить контакты с животными.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Основными мерами профилактики мелиоидоза являются отсутствие контакта с почвой, животными и соблюдение личной гигиены, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Избегайте контакта с почвой: не ходите босиком, используйте закрытую обувь, отдыхайте на шезлонгах или постеленном коврике, царапины и мозоли обязательно закрывайте пластырем. Не купайтесь в пресных водоемах, особенно стоячих или медленнотекущих", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в поездках лучше ограничить контакты с животными, соблюдать правила личной гигиены и употреблять в пищу только безопасные продукты и воду.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что завозной случай мелиоидоза зарегистрирован в России у туристки, вернувшейся из Таиланда, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Мелиоидоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Основные симптомы – высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации.
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