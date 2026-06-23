Краткий пересказ от РИА ИИ Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Узбекистана.

Роналду отметился голами на 6-й и 39-й минутах и стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира, а также самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Узбекистана, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Во вторник сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0 в матче группы K, который прошел в Хьюстоне. Роналду отметился голами на 6-й и 39-й минутах.

Роналду 41 год, он стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. Португалец побил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси, став самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира. Спортсмен с 10 голами возглавил список лучших бомбардиров сборной Португалии на мировых первенствах.