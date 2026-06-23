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Роналду признали лучшим игроком матча с Узбекистаном - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
22:30 23.06.2026
Роналду признали лучшим игроком матча с Узбекистаном

Роналду признан лучшим игроком матча ЧМ против сборной Узбекистана

© Фото : Социальные сети сборной Португалии по футболуКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Социальные сети сборной Португалии по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Узбекистана.
  • Роналду отметился голами на 6-й и 39-й минутах и стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира, а также самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Узбекистана, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0 в матче группы K, который прошел в Хьюстоне. Роналду отметился голами на 6-й и 39-й минутах.
ЧМ по футболу 2026
23 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Португалия
5 : 0
Узбекистан
06‎’‎ • Криштиану Роналду
(Жуан Канселу)
17‎’‎ • Нуну Мендеш
39‎’‎ • Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
60‎’‎ • Абдувохид Нематов (А)
87‎’‎ • Рафаэл Леау
Календарь Турнирная таблица История встреч
Роналду 41 год, он стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. Португалец побил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси, став самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира. Спортсмен с 10 голами возглавил список лучших бомбардиров сборной Португалии на мировых первенствах.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Роналду устал от Месси и унижений: забил два на ЧМ-2026 и вошел в историю
Вчера, 22:10
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуЛионель МессиМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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