Краткий пересказ от РИА ИИ Криштиану Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира по футболу, забив голы в возрасте 41 года.

Роналду отметился голами на 6-й и 39-й минутах матча против сборной Узбекистана, став лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионатах мира с 10 голами.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира по футболу.

Во вторник сборная Португалии в Хьюстоне встречается с командой Узбекистана в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. После первого тайма португальцы ведут со счетом 3:0. Роналду отметился голами на 6-й и 39-й минутах.

Португалец в возрасте 41 года побил рекорд 38-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси, который оформил дубль в ворота сборной Австрии в понедельник.

Спортсмен с 10 голами стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионатах мира.