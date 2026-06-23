Роналду стал первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу, забив голы на шести мировых первенствах.
- Ранее Роналду стал первым игроком, который забивал на пяти разных чемпионатах мира, превзойдя достижение Пеле, Мирослава Клозе и Уве Зеелера.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу, забив на шести мировых первенствах.
Во вторник сборная Португалии в Хьюстоне встречается с командой Узбекистана в рамках второго тура группы K на чемпионате мира в США, Мексике и Канаде. Роналду отличился на шестой минуте. Ранее португалец забивал на чемпионатах мира 2006 (1 гол), 2010 (1), 2014 (1), 2018 (4) и 2022 годов (1).
23 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
06’ • Криштиану Роналду
17’ • Нуну Мендеш
39’ • Криштиану Роналду
60’ • Абдувохид Нематов (А)
87’ • Рафаэл Леау
В 2022-м Роналду стал первым игроком, который забивал на пяти разных чемпионатах мира, превзойдя достижение бразильца Пеле, а также немцев Мирослава Клозе и Уве Зеелера, которые отличились на четырех мировых первенствах. 17 июня достижение Роналду повторил аргентинец Лионель Месси, который выступал на шести чемпионатах мира и отличился на пяти из них.
Чемпионат мира завершится 19 июля.