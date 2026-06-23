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Роналду стал первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
20:13 23.06.2026 (обновлено: 20:36 23.06.2026)
Роналду стал первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира

Роналду стал первым футболистом, отличившимся на шести чемпионатах мира

© REUTERS / Pedro NunesКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу, забив голы на шести мировых первенствах.
  • Ранее Роналду стал первым игроком, который забивал на пяти разных чемпионатах мира, превзойдя достижение Пеле, Мирослава Клозе и Уве Зеелера.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу, забив на шести мировых первенствах.
Во вторник сборная Португалии в Хьюстоне встречается с командой Узбекистана в рамках второго тура группы K на чемпионате мира в США, Мексике и Канаде. Роналду отличился на шестой минуте. Ранее португалец забивал на чемпионатах мира 2006 (1 гол), 2010 (1), 2014 (1), 2018 (4) и 2022 годов (1).
ЧМ по футболу 2026
23 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Португалия
5 : 0
Узбекистан
06‎’‎ • Криштиану Роналду
(Жуан Канселу)
17‎’‎ • Нуну Мендеш
39‎’‎ • Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
60‎’‎ • Абдувохид Нематов (А)
87‎’‎ • Рафаэл Леау
Календарь Турнирная таблица История встреч
В 2022-м Роналду стал первым игроком, который забивал на пяти разных чемпионатах мира, превзойдя достижение бразильца Пеле, а также немцев Мирослава Клозе и Уве Зеелера, которые отличились на четырех мировых первенствах. 17 июня достижение Роналду повторил аргентинец Лионель Месси, который выступал на шести чемпионатах мира и отличился на пяти из них.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
"Роналду должен стоять на коленях": мир коронует Месси в честь рекорда
22 июня, 23:55
 
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Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Узбекистан
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Гана
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    24.06 22:00
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