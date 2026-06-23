Рейтинг@Mail.ru
Роналду и Файзуллаев сыграют с первых минут в матче Португалия — Узбекистан - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:43 23.06.2026 (обновлено: 18:54 23.06.2026)
Роналду и Файзуллаев сыграют с первых минут в матче Португалия — Узбекистан

Роналду начнет в стартовом составе матч со сборной Узбекистана на ЧМ-2026

© REUTERS / Pedro NunesКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
Криштиану Роналду
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч против команды Узбекистана.
  • Встреча группы K пройдет во вторник в Хьюстоне и начнется в 20:00 мск.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Узбекистана.
Встреча группы K пройдет во вторник в Хьюстоне и начнется в 20:00 мск.
Футболист клуба Аль-Наср Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
В "Динамо" не исключили приглашения клуба Роналду на Братский кубок
19 июня, 10:10
Полностью стартовый состав португальцев выглядит следующим образом: Диогу Кошта (вратарь), Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жуан Канселу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жуан Невеш, Витинья, Криштиану Роналду (капитан), Жуан Феликс, Педру Нету.
Сборная Узбекистана начнет игру следующим составом: Абдувохид Нематов (вратарь), Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Шерзод Насруллаев, Абдулла Абдуллаев, Бехруз Каримов, Отабек Шукуров, Одилжон Хамробеков, Азиз Ганиев, Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов (капитан).
Вратарь Уткир Юсупов, полностью отыгравший прошлый матч, остался в запасе.
В первом туре сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1), а сборная Узбекистана уступила команде Колумбии (1:3).
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
"Роналду должен стоять на коленях": мир коронует Месси в честь рекорда
22 июня, 23:55
 
ФутболСпортПортугалияУзбекистанХьюстонЧМ по футболу 2026Криштиану РоналдуДиогу КоштаРубен ДиашДР Конго
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Узбекистан
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Гана
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    24.06 22:00
    Босния и Герцеговина
    Катар
  • Футбол
    24.06 22:00
    Швейцария
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала