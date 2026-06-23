Роналду и Файзуллаев сыграют с первых минут в матче Португалия — Узбекистан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч против команды Узбекистана.
- Встреча группы K пройдет во вторник в Хьюстоне и начнется в 20:00 мск.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Узбекистана.
Встреча группы K пройдет во вторник в Хьюстоне и начнется в 20:00 мск.
Полностью стартовый состав португальцев выглядит следующим образом: Диогу Кошта (вратарь), Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жуан Канселу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жуан Невеш, Витинья, Криштиану Роналду (капитан), Жуан Феликс, Педру Нету.
Сборная Узбекистана начнет игру следующим составом: Абдувохид Нематов (вратарь), Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Шерзод Насруллаев, Абдулла Абдуллаев, Бехруз Каримов, Отабек Шукуров, Одилжон Хамробеков, Азиз Ганиев, Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов (капитан).
Вратарь Уткир Юсупов, полностью отыгравший прошлый матч, остался в запасе.
В первом туре сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1), а сборная Узбекистана уступила команде Колумбии (1:3).