"Роквул" передал 90 тонн стройматериалов подразделению "Барс-Сармат"

Материалы предназначены для строительства блиндажей и других инженерных укрытий. Отмечается, что передача изделий является частью большой программы поддержки российских подразделений, выполняющих задачи по обеспечению безопасности страны. С начала года общий объем помощи составил более 1,6 миллиарда рублей.