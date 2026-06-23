"Роквул" передал 90 тонн стройматериалов подразделению "Барс-Сармат"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания «Роквул» передала 90 тонн строительных материалов подразделению беспилотной авиации «Барс-Сармат».
- Строительные материалы предназначены для строительства блиндажей и других инженерных укрытий.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Компания "Роквул" передала 90 тонн строительных материалов подразделению беспилотной авиации "Барс-Сармат" (Центр специального назначения войск беспилотных систем ВС РФ), сообщает пресс-служба компании.
Материалы предназначены для строительства блиндажей и других инженерных укрытий. Отмечается, что передача изделий является частью большой программы поддержки российских подразделений, выполняющих задачи по обеспечению безопасности страны. С начала года общий объем помощи составил более 1,6 миллиарда рублей.
Бойцы поблагодарили компанию за переданные материалы.
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