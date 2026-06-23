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"Роквул" передал 90 тонн стройматериалов подразделению "Барс-Сармат" - РИА Новости, 23.06.2026
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09:00 23.06.2026 (обновлено: 09:56 23.06.2026)
"Роквул" передал 90 тонн стройматериалов подразделению "Барс-Сармат"

"Роквул" направил 90 тонн строительных материалов подразделению "Барс-Сармат"

© Фото : пресс-служба "Роквул""Роквул" передал 90 тонн стройматериалов подразделению "Барс-Сармат"
Роквул передал 90 тонн стройматериалов подразделению Барс-Сармат - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : пресс-служба "Роквул"
"Роквул" передал 90 тонн стройматериалов подразделению "Барс-Сармат"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания «Роквул» передала 90 тонн строительных материалов подразделению беспилотной авиации «Барс-Сармат».
  • Строительные материалы предназначены для строительства блиндажей и других инженерных укрытий.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Компания "Роквул" передала 90 тонн строительных материалов подразделению беспилотной авиации "Барс-Сармат" (Центр специального назначения войск беспилотных систем ВС РФ), сообщает пресс-служба компании.
Материалы предназначены для строительства блиндажей и других инженерных укрытий. Отмечается, что передача изделий является частью большой программы поддержки российских подразделений, выполняющих задачи по обеспечению безопасности страны. С начала года общий объем помощи составил более 1,6 миллиарда рублей.
Бойцы поблагодарили компанию за переданные материалы.
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