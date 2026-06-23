Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла — за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии.

Согласно статье 144 Конституции Польской республики, для лишения ордена требуется контрасигнатура главы правительства, так как это действие не входит в перечень президентских прерогатив.

Премьер-министр Дональд Туск пока не подписал соответствующий документ.

ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского награды из-за героизации нацистов должно быть заверено подписью премьера Дональда Туска, заявил РИА Новости представитель канцелярии главы правительства.

В пятницу Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.

"Статья 144 Конституции Польской республики перечисляет президентские акты, не требующие контрасигнатуры главы правительства. Награждение орденами и государственными наградами входит в этот перечень, поэтому для вручения ордена подпись премьера не нужна. Однако лишение ордена в перечне президентских прерогатив не упоминается", - пояснил собеседник агентства.

При этом, по его информации, премьер пока не подписал соответствующий документ.

"Пока председатель Совета министров Дональд Туск не дал свою контрасигнатуру", - сказал собеседник агентства.

Несмотря на это, Зеленский еще в субботу сообщил, что отослал свой орден в Польшу.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.