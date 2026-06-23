Против россиянок, планировавших теракты в Пятигорске, возбудили дела

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Против женщин, которые по заданию украинских кураторов, планировали совершить теракты в Пятигорске, возбуждены уголовные дела о покушении на террористический акт, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.