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Против россиянок, планировавших теракты в Пятигорске, возбудили дела - РИА Новости, 23.06.2026
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07:54 23.06.2026
Против россиянок, планировавших теракты в Пятигорске, возбудили дела

СК возбудил дела против женщин, планировавших теракты в Пятигорске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пятигорске были задержаны две женщины, которые по заданию украинских кураторов планировали совершить теракт.
  • Задержанные — 19-летняя и 47-летняя женщины, они приехали из Москвы и забрали из тайников рюкзаки с самодельными взрывными устройствами.
  • Против женщин возбуждены уголовные дела о покушении на террористический акт, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатки.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Против женщин, которые по заданию украинских кураторов, планировали совершить теракты в Пятигорске, возбуждены уголовные дела о покушении на террористический акт, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В ЦОС ФСБ сообщили, что силовики в Пятигорске сорвали задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей, были задержаны две россиянки. По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя фигурантки ранее не были знакомы и не осознавали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц. Женщины приехали из Москвы в Пятигорск и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к КПП одного из силовых ведомств 19-летняя девушка была задержана. Также в рамках ОРМ силовики задержали и 47-летнюю женщину, которая тоже должна была доставить взрывчатку к месту теракта.
В отношении женщин возбуждены два уголовных дела. "Они подозреваются в совершении преступлений… "покушение на совершение террористического акта"… "незаконная перевозка боеприпасов"… "незаконное изготовление взрывчатых устройств", - сказала Петренко.
Она добавила, что обе фигурантки арестованы.
Задержание россиянок, планировавших теракты в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В Пятигорске предотвратили двойной теракт против силовиков
07:47
 
ПроисшествияПятигорскРоссияУкраинаСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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