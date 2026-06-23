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На Камчатке возбудили дело после крушения катера с рыбаками - РИА Новости, 23.06.2026
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03:12 23.06.2026
На Камчатке возбудили дело после крушения катера с рыбаками

На Камчатке возбудили уголовное дело после крушения катера с тремя людьми

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Камчатке в акватории Тихого океана перевернулся катер с тремя людьми, возбуждено уголовное дело.
  • Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как катер с тремя людьми перевернулся на Камчатке в акватории Тихого океана, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК РФ.
По ранее опубликованным данным, трое мужчин направились на рыбалку в Авачинский залив, вскоре один из рыбаков вышел на связь с супругой и сообщил, что их катер перевернулся. Женщина обратилась в экстренные службы. Позднее спасатели обнаружили судно, людей в нем не было.
"Следователем Камчатского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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