На Камчатке возбудили дело после крушения катера с рыбаками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Камчатке в акватории Тихого океана перевернулся катер с тремя людьми, возбуждено уголовное дело.
- Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как катер с тремя людьми перевернулся на Камчатке в акватории Тихого океана, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК РФ.
По ранее опубликованным данным, трое мужчин направились на рыбалку в Авачинский залив, вскоре один из рыбаков вышел на связь с супругой и сообщил, что их катер перевернулся. Женщина обратилась в экстренные службы. Позднее спасатели обнаружили судно, людей в нем не было.
"Следователем Камчатского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.